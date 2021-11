Kommentar «Chefsache» Impfwoche in Zug: Wer nicht will, hat gehabt Harry Ziegler zur nationalen Covid-Impfwoche im Kanton Zug. Harry Ziegler Hören Drucken Teilen

Zwischen 20 und 50 Personen täglich hielten vom 8. bis zum 12. November an den gemeindlichen Aktionen während der nationalen Impfwoche einen Arm hin. Weitere 20 bis 30 Menschen liessen sich pro Tag in Apotheken impfen. Nicht die grosse Menge, aber immerhin. Dass der Andrang der Willigen sich in engen Grenzen halten würde, das war von Anfang an klar.

Das Resultat dieser Aktionswoche, an der sich alle elf Gemeinden beteiligten, bestätigt die Ernüchterung, die sich bei den Verantwortlichen im Kanton schleichend ausgebreitet hat. Entsprechend hat auch Gesundheitsdirektor Martin Pfister im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt: «Mit der Impfwoche leisten wir nun noch einen letzten Effort.» Natürlich wird der Kanton Zug Impfangebote wie das Impfzentrum weiterhin aufrechterhalten. Aber, was die Bemühungen betrifft, Ungeimpfte zu überzeugen, darauf wird kaum mehr Energie verwendet. Zu Recht.

Diejenigen, die sich impfen lassen wollten, sind erreicht. Einige frühere Zweiflerinnen und Zweifler möglicherweise auch. Diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen wollen, wurden nie und werden sowieso nicht mehr erreicht. Mindestens nicht mit gross angelegten Werbeaktionen. Der Kanton Zug muss sich in Sachen Impfung allerdings sicher nicht den Vorwurf gefallen lassen, nichts getan zu haben. Oder anders gesagt: Wer nicht will, hat gehabt.