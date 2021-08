Kommentar «Chefsache» Zugs junge Erwachsene und die Politik: Von wegen kein Interesse Die hohe Beteiligung am Mitwirkungsverfahren der Stadtzuger Ortsplanung ist erfreulich. Vor allem jene der Jüngeren. Harry Ziegler Hören Drucken Teilen

In der Stadt Zug ist kürzlich das zweite Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanung abgeschlossen worden. Kaum überrascht haben die Resultate. Qualitativ und quantitativ gestärkte Grünräume, keine Velos auf Fusswegen, ein einfacher Zentrumstunnel zur Lösung des Verkehrsproblems. Und sogar der umstritten gestaltete Postplatz erreichte in der Beliebtheitsskala einen Wert von 43 Prozent.

Das grosse Interesse am Mitwirkungsverfahren hat hingegen überrascht. Insbesondere die Auswertung der teilnehmenden Altersgruppen. Laut Mitteilung des Stadtrats sei die Beteiligung junger Erwachsener gleich hoch gewesen wie diejenige der über 61-Jährigen (jeweils 17 Prozent).

Allerdings überrascht die Beteiligung junger Erwachsener an der Mitwirkung nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick straft sie nämlich die Kritiker ab, die sich dauernd beschweren, «die Jungen» seien nicht an Politik und Gesellschaft interessiert, sondern nur an Freizeit und Fun.

Die Generation, die die Umsetzung der städtischen Ortsplanung wohl am meisten zu spüren bekommen wird, will Einfluss darauf nehmen. Und sie hat sich über ein modernes Instrument an einem demokratischen Prozess beteiligt. Das mag auch als Zeichen gedeutet werden, dass sich bei Abstimmungen oder Wahlen mittels E-Voting beispielsweise die Beteiligung der jungen Erwachsenen erhöhen liesse. Denn die Ortsplanung zeigt: von wegen kein Interesse.