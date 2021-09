Kommentar «Chefsache» Stierenmarkt: Durchführung ist mutig und richtig Rahel Hug über den beliebten Zuger Anlass und die Zertifikatspflicht. Rahel Hug Drucken Teilen

Nach der Absage im letzten Jahr findet der Stierenmarkt – einer der beliebtesten und traditionsreichsten Zuger Anlässe – heuer statt. Wer rein will, braucht am 8. und 9. September ein Covid-Zertifikat. Rund 100 Stiere weniger sind angemeldet. Die Organisatoren gehen davon aus, dass dies mit der Zertifikatspflicht zusammenhängt.

Dass sie den «Stieremärcht»trotzdem durchführen und dabei auf das 3-G-Prinzip setzen, ist ein guter und mutiger Entscheid. Mutig, weil die Zertifikatspflicht viele vor den Kopf stossen dürfte. Aber: Die einzige Alternative wäre gewesen, den Event ersatzlos zu streichen. Für Ungeimpfte stellen die Veranstalter vor Ort ein Testzelt auf – so halten sie die Hürden für einen Besuch tief. Bis zu 12000 Besucherinnen und Besucher hat der zweitägige Anlass in der Vergangenheit jeweils angelockt. Man darf gespannt sein, wie viele es dieses Mal sein werden. Und ob sich vor dem Testzelt eine lange Schlange bilden wird.

Klar ist: Eine zweite Absage in Folge hätte in der Szene und beim interessierten Publikum wohl grosse Enttäuschung ausgelöst. Für viele, Züchter wie Gäste, ist der Stierenmarkt fett in der Agenda eingetragen. An der beliebten Veranstaltung treffen sich Stadt und Land. Letztes Jahr setzten die Organisatoren auf einen Onlinekatalog. Das war besser als gar nichts, aber das Live-Erlebnis ist in diesem Fall schlicht unersetzlich.