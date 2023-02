Kommentar «Chefsache» Langzeitpflege im Kanton Zug: Ein Mangel ist nun behoben In den Alters- und Pflegeeinrichtungen der Gemeinden stehen seit Jahresbeginn neu temporäre Entlastungsbetten zur Verfügung. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Harry Ziegler Drucken Teilen

Sie war klein und unscheinbar, die Meldung, die unsere Zeitung diese Woche erreichte. Alle Zuger Alterszentren stellen seit Jahresbeginn temporäre Entlastungsbetten zur Verfügung. Bislang gab es solche nur im Pflegezentrum Baar.

Im Bereich der Langzeitpflege spielen diese Entlastungsbetten eine nicht unwichtige Rolle. Sie entlasten – wie der Name sagt – pflegende und betreuende Angehörige. Immer wieder ist zu vernehmen, dass diese Personen körperlich und emotional an Grenzen stossen.

Dass die Entlastungsbetten bei pflegenden und betreuenden Angehörigen eine Notwendigkeit sind, zeigt, dass die Beschränkung nur auf das Pflegezentrum Baar von den Angehörigen bemängelt wurde. Die Kapazität von zwei Betten vor allem in den Hauptferienzeiten sei äusserst knapp gewesen, hiess es in der Mitteilung der Konferenz Langzeitpflege.

Nun haben die Zuger Gemeinden, die die Alters- und Pflegeheime betreiben, beschlossen, ihre Einrichtungen für temporäre Entlastungsbetten zu öffnen. Konkret bedeutet das, dass pflegende und betreuende Angehörige nun wählen können, wo der von ihnen betreute oder gepflegte Familienangehörige für einige Tage betreut werden kann. Das wiederum bedeutet für die Angehörigen, sie wissen ihr Familienmitglied für den Kurzaufenthalt in der Nähe, in einer gewohnten Umgebung.

Dass nun diese temporären Entlastungsbetten in allen Alters- und Pflegeeinrichtungen im Kanton Zug genutzt werden können, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ausbaubar wäre allenfalls, wenn die Nachfrage steigen sollte, die Zahl der Plätze.

Und es muss damit gerechnet werden, dass der Bedarf an solchen Plätzen in Zukunft steigen wird. Einerseits, weil die Bevölkerung immer älter wird; andererseits, weil nun die Babyboomer-Jahrgänge in das Alter kommen, in dem auch für sie die Langzeitpflege zu einem Thema werden könnte.

Entlastungsbetten lösen die Probleme nur in geringem Masse. Die Gesellschaft wird sich mit zunehmender Zahl älterer, pflegebedürftiger Menschen Gedanken machen müssen, wie die Langzeitpflege in Zukunft aussehen und was sie leisten soll.