Kommentar «Chefsache» Wasserspiele in Zug: Ein vielversprechendes Projekt, aber muss es jeden Abend sein? Co-Chefredaktorin Rahel Hug zur im Sommer geplanten Show «Zug Magic». Rahel Hug

Laute Flugshows und kostspielige Feuerwerke am Zuger Seefest? Diese Zeiten sind vorbei, und das ist gut so. Die Organisatoren haben erkannt, dass es neue, zeitgemässere Ideen braucht. Alte Zöpfe dürfen ruhig einmal abgeschnitten werden – auch wenn einige Zugerinnen und Zuger den traditionellen Events nachtrauern werden.

Vom Wasserspiel mit dem klingenden Namen «Zug Magic» erhoffen sich die Verantwortlichen von Zug Tourismus und Zug Sports viel. Die Wasser- und Multimedia-Shows sollen über die Kantonsgrenzen hinaus Publikum anlocken und dem Gewerbe Wertschöpfung bringen. Die Wasserspiele in Thun, die vom selben Unternehmen produziert wurden, zogen letztes Jahr 70’000 Besucherinnen und Besucher an. Das ist eine beachtliche Zahl.

Die Macher von «Zug Magic» versprechen ein emissionsfreies Spektakel. In der Tat werden die Shows keinen Lärm – ausser natürlich durch das Publikumsaufkommen – auslösen. Ausserdem ist der Stromverbrauch, wie sich beim Projekt in Thun gezeigt hat, gering. Die Umweltverträglichkeit ist also gegeben.

Das Projekt hat durchaus Potenzial, die Stadt zu beleben und über die Region hinaus zu strahlen. Auch aus touristischer Sicht dürfte «Zug Magic» Chancen bieten, zumal Zug nicht gerade als Touristen-Hotspot gilt. Ausserdem werden die Shows Jung und Alt gleichermassen begeistern. Und sie sind kostenlos, ein grosser Pluspunkt.

Wie eine Umfrage unserer Zeitung bei Gastronomen in der Altstadt zeigt, steht eine Mehrheit dem Projekt offen gegenüber. Zweifellos werden die Restaurants profitieren. Die Zuger Seepromenade ist an warmen Sommerabenden schon jetzt reich bevölkert – und wird durch den Event an Beliebtheit gewinnen.

Ein Punkt darf bei diesem innovativen Vorhaben aber kritisch betrachtet werden. Die Shows werden einen Monat lang jeden Abend gezeigt. Der ganze Juli ist vollgepackt. Ist das nicht etwas zu viel des Guten?