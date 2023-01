Kommentar «Chefsache» Müssen wir wirklich noch erzogen werden? Erziehung mit dem erhobenen Mahnfinger: Brauchen wir das tatsächlich? Harry Ziegler Drucken Teilen

Er zeigt sich zunehmend: der erhobene Mahnfinger. Immer wieder heben zum Beispiel Lebensmittelanbieter denselben. Werbewirksam wegen des Klimas. Gerade aktuell Aldi Schweiz. Der Discounter verzichtet, wie er mitteilt, ab sofort komplett darauf, Obst und Gemüse einzufliegen. Mit diesem Flugverbot werde der CO 2 -Ausstoss verringert. Eine gute Sache. Sie sollte aber selbstverständlich sein.

Ausserdem (die Kundinnen und Kunden haben es offenbar noch nicht gemerkt) verzichtet Aldi Schweiz bereits seit dem letzten Jahr darauf, Erdbeeren ausserhalb der hiesigen Erdbeersaison zu bewerben. Gedanke dahinter: Stärkung der einheimischen Produzenten sowie Förderung des saisonalen Verständnisses der Konsumentinnen und Konsumenten. Also quasi die mahnende Aufforderung, kauft nur Erdbeeren, wenn Saison ist.

Nur, muss jedes verantwortungsvolle Handeln immer auch angemahnt werden? Mündige Bürgerinnen und Bürger sollten selber entscheiden können, wann sie beispielsweise Erdbeeren erwerben wollen. Vernünftige mündige Menschen tun dies sowieso nur, wenn diese Gewächse Saison haben.

Oder die sogenannte demokratische Teilhabe: Muss diese immer mit erhobenem Mahnfinger eingefordert werden, versehen mit der Drohung: Wenn ihr nicht wählt, müsst ihr Euch danach nicht beklagen, wenn es nicht so kommt, wie ihr wollt. Die Stimmberechtigten wissen das und nehmen es in Kauf.

Mündige Bürgerinnen und Bürger sind durchaus in der Lage, für sich selber einschätzen zu können, was sie wollen, was vernünftig ist oder nicht. Sie sind ebenso in der Lage abzuwägen, welche Konsequenzen ihr Tun oder Lassen zeitigt. Sie müssen tatsächlich nicht mit dem Mahnfinger noch erzogen werden.