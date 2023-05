Kommentar «Chefsache» Neuer Treffpunkt auf dem Landsgemeindeplatz: Eine visionäre Idee Co-Chefredaktorin Rahel Hug zu den Plänen, die Vogelvoliere zum Zurlaubenhof zu verschieben. Rahel Hug Drucken Teilen

Dieser politische Vorstoss hat es in sich: Der Stadtzuger Mitte-Gemeinderat Benny Elsener schlägt in einem Postulat vor, die Vogelvoliere vom Landsgemeindeplatz zum Zurlaubenhof zu verschieben. Und an ihrer Stelle eine Art Markthalle zu realisieren. Elsener ist derart überzeugt von seinem Vorhaben, dass er bereits ein Architekturbüro beauftragt hat, ein Projekt zu erarbeiten.

Entstanden sind ansprechende Visualisierungen, die den Landsgemeindeplatz - das Herzstück der Zuger Altstadt - gleich etwas grossstädtischer erscheinen lassen. Und die Alt und Neu elegant miteinander verbinden.

Auch die Ideen dahinter klingen vielversprechend. Ein überdachter Teil ermöglicht eine gewisse Wettersicherheit für öffentliche Anlässe. Zusätzliche Sitzgelegenheiten laden zum Zusammenkommen ein. Und die bei der Zuger Bevölkerung äusserst beliebte und architektonisch wertvolle Voliere erhält einen neuen Platz im Grünen. Das wiederum bringt das geschichtsträchtige Anwesen Zurlaubenhof der Bevölkerung näher.

Natürlich ist noch vieles ungeklärt. Denkmalpflegerische Fragen genauso wie die Kosten eines allfälligen Projekts. Auch die Diskussion um die künftige Nutzung des Zurlaubenhofs gilt es abzuwarten. Die Beratung im Stadtparlament darf mit Spannung erwartet werden.

Der Zuger Landsgemeindeplatz und der Gerbiplatz haben bereits heute eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Aussenplätze der Restaurants sind beliebt, und an warmen Abenden ist das Ufer des Zugersees stark bevölkert.

Was man allerdings selten antrifft, sind Familien bei einem spontanen Picknick, Zusammenkünfte der Nachbarschaft oder junge Leute, die sich nicht unbedingt einen Drink in einem der teuren Lokale leisten können.

Das könnte sich durch die Schaffung eines zentralen Pavillons ändern. Für eine attraktive Stadt und neue Lebens- und Begegnungsräume für ihre Einwohnerinnen und Einwohner braucht es Visionen. Diese Idee verdient unbedingt eine genauere Prüfung.