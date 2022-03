«Chefsache»: Niemand weiss, was bei einer drohenden Stromlücke zu tun ist

In der Schweiz zeichnet sich eine Lücke in der Stromversorgung ab. Davon ist auch der Kanton Zug betroffen. Der Zuger Kantonsrat hat nun einen Auftrag zur Sicherung der Stromversorgung erteilt, bei dem so ziemlich alles unklar ist.