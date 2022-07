Kommentar «Chefsache» Pfadi-Bundeslager: Das Abenteuer beginnt Sie werden mit Hitze, Trockenheit, Brandgefahr und anderem zu kämpfen haben – die gut 30'000 Pfaderinnen und Pfader, die ab heute am Bundeslager im Wallis teilnehmen. Ein unvergessliches Abenteuer für alle. Harry Ziegler Drucken Teilen

Sie merken, ich war begeisterter Pfadfinder. Was in den letzten zehn, fünfzehn Jahren als Organisation aus der Zeit gefallen schien, erlebt heute wieder einen Boom. Einen regelrechten Hype, so scheint es. Höhepunkt in jeder Pfadikarriere ist die Teilnahme an einem Bundeslager (Bula). Dieses findet nur alle gut 14 Jahre statt. Heute kann man an den verschiedensten Bahnhöfen im Kanton Zug und der ganzen Schweiz mit den Pfadi-Abteilungen die Freude teilen. Ab geht’s ins Goms.

Und wissen Sie was? Ich beneide diese Pfadigeneration. Mir selber hat es nie für ein Bundeslager gereicht. Meine Generation war eine zwischen diesen Grossanlässen. Was die Organisatoren auf dem ehemaligen Militärflugfeld in Ulrichen auf die Beine stellen, ist gigantisch. Und teuer. Laut Homepage des Bula beträgt das Budget 25 Millionen Franken. Über 5000 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, der Lagerplatz hat eine Grösse von über 170 Fussballfeldern – ein Lager der Superlative.

Das Bula ist ein riesiger Event, dennoch wird es die eigene kleine Nische geben, das gewohnte Umfeld, die gewohnten Gesichter. Das ist auch gut so. Zwar wird einem die Grösse der Pfadi-Bewegung der Schweiz wohl erst in einem Bundeslager richtig bewusst. Was sich einerseits in einem wohligen Gefühl der Wichtigkeit niederschlagen kann. Andererseits kommt man sich ob der schieren Menschenmenge wohl auch klein und unscheinbar vor.

Man lernt Pfaderinnen und Pfader aus dem Rest der Schweiz und dem Ausland kennen, wunderbar, danach kehrt man aber wieder in die Geborgenheit der eigenen Abteilung zurück. Liebe Pfaderinnen und Pfader, genau so soll das sein. Im Kleinen Teil von etwas Grossem sein.

Das Motto des Bula lautet «mova»: Bewegung. Nicht nur auf Hikes oder beim Kennenlernen der Umgebung. Bewegung bedeutet auch, begebt euch zu den benachbarten Lagerplätzen, zu anderen Abteilungen, lernt diese kennen. Bleibt Tag für Tag in Bewegung. Nehmt an den gemeinsamen Anlässen teil.

«Allzeit bereit» – das habe ich als Pfader gelernt. Das galt damals, das gilt noch heute – im Bundeslager ganz besonders. Seid «Allzeit bereit» für Neues.