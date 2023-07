Kommentar «Chefsache» Schwarzpulver und Cervelat am 1. August? Das passt problemlos Haben Sie die Schweizer Fahne schon gehisst? Servietten, Pappbecher, Tischtuch, Bierflaschen mit weissem Kreuz auf rotem Grund gekauft? Ein paar Gedanken zum vor der Tür stehenden Nationalfeiertag. Und zum – nicht nur in der Stadt Zug! – hochkontroversen Thema Feuerwerk. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der 1. August – auch für den Detailhandel ein Festtag. Bild: Jérôme Martinu

(Kriens, 27. 7. 2023)

Selbst wer sich keinen Deut um den Schweizer Nationalfeiertag kümmert, der erfährt zuverlässig, dass der Feiertag ansteht. Spätestens 14 Tage vor dem 1. August wird die rot-weisse Beflaggung kräftig hochgefahren. Haupttreiber sind nicht etwa patriotische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Vereine. Es sind die Detailhändler, die uns mit ihrer beeindruckenden Produktepalette «Weisses Kreuz auf rotem Grund» rechtzeitig einbläuen: Du tust dann bitte alles, damit am 1. August eine nette Schweizerkreuz-Grillparty stattfinden kann.

Nun gut, es spricht ja nichts Grundsätzliches gegen einen solchen Plan. Es passt doch, den Nationalfeiertag als Anlass für ein geselliges Beisammensein zu nehmen. Man muss deswegen auch kein Fan von Wilhelm Tell sein. Ob unsere Nationalwurst am 1. August noch besser schmeckt? Zugegeben, ein solcher Anlass kann schon zu dieser These verleiten. Aber kreativ eingeschnittene Grill-Cervelat hin oder her: Man kann es auch übertreiben mit der rot-weissen verbrämten Heimatromantik.

Um Verhältnismässigkeit geht es auch beim Schwarzpulver, das zum Nationalfeiertag gehört. Es ist etwas zu einfach, auf dem zugerisch-dänischen Bitcoin-Millionär Niklas Nikolajsen herumzuhacken, der sein privates Grossfeuerwerk am See zünden darf. Wer hat denn das 35-Tonnen-Spektakel bewilligt? Der Kanton.

Trotz obligatem Shitstorm nicht zu vergessen: Beim CO 2 -Ausstoss sind fossile Heizenergie, Stromproduktion, Transport- und Individualverkehr massgeblich. Feuerwerk ist im Vergleich dazu fast schon irrelevant und von daher ist es etwas eigenartig, sich an diesem Aspekt abzuarbeiten. Feinstaub- und Lärmbelastung indes haben als Argumente durchaus ihre Berechtigung.

Fazit: An Jux und Böllerei sollen sich die Geneigten durchaus hin und wieder erfreuen können. Sollen Private aber zu jeder (Un-)Zeit Feuerwerk abbrennen können? Hier tut eine gescheite Lösung Not und zwar ohne gleich in den leider Mode gewordenen Verbotsmodus verfallen zu müssen. Der technische Fortschritt wird zudem eh für weniger Feuerzauber sorgen: Das Potenzial von Lichtshows ist – mit oder ohne Drohnen – längst nicht ausgeschöpft.