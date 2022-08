Kommentar «Chefsache» Schwyz macht es vor: Transparenz in der Politik muss nicht schmerzen Politikerinnen und Politiker und Menschen, die solche werden wollen, sollen ihre Interessenbindungen offenlegen. Was im Kanton Schwyz in der kommenden Regierungsratsersatzwahl gilt, verlangt nun auch im Kanton Zug eine jüngst eingereichte Initiative. Harry Ziegler Drucken Teilen

Die Allianz der Zuger Transparenz-Initiative will es wissen. Sie reichte am Dienstag über 2000 beglaubigte Unterschriften ein. Die Vorlage verlangt, dass die Politfinanzierung der Bevölkerung transparent gemacht werden muss. Eine solche Transparenz-Initiative wurde im Nachbarkanton Schwyz in einem Gesetz geregelt. Dieses kantonale Transparenzgesetz kommt bei der Regierungsratsersatzwahl in Schwyz am 25. September erstmals zur Anwendung.

Zu wünschen ist der Zuger Allianz, dass es nicht wie im Kanton Schwyz, sechs Jahre dauert, bis das Anliegen durch alle politischen und juristischen Instanzen gegangen ist und schliesslich zum Gesetz wurde.

Betrachtet man das Resultat in Schwyz, so scheint im dortigen, linken Anliegen gegenüber als nicht gerade offen geltenden Kantonsparlament, die Ansicht gereift, dass Politik keinerlei Geheimniskrämerei unterliegen darf. Sonst wäre wohl das Transparenzgesetz im Kantonsrat nicht einstimmig verabschiedet worden. In Zug verlangt dies eine Allianz aus Junge Alternative, ALG, Junge GLP, Juso, Parat und GLP.

Wichtigste Punkte sind in Zug wie in Schwyz die Offenlegungspflicht – sowohl der Finanzen wie auch der Interessenbindungen. Konkret gemeint sind: Budgets für Wahl- und Abstimmungskämpfe, Firmenspenden ab 1000 Franken sowie Spenden von Privatpersonen ab 5000 Franken. Kandidatinnen und Kandidaten für öffentliche Ämter haben ihre Interessenbindungen offenzulegen. Einmal gewählt, aktualisieren sie diese jährlich.

Das Anliegen der Zuger Allianz ist richtig. Wählerinnen und Wähler sollen wissen, wessen Brot eine Politikerin, ein Politiker, eine Partei oder eine Lobbyorganisation isst. Dann ist den Wählenden bewusst, dass meistens die entsprechenden Lieder in der politischen Arbeit gesungen werden. Was ja nicht a priori schlecht ist. Politik ist schliesslich immer auch Interessenvertretung.

Am 25. September wird sich in Schwyz zeigen, dass es bei der Umsetzung ziemlich sicher noch Mängel gibt, dass Transparenz in der Politik jedoch keine Schmerzen bereitet. Es ist höchste Zeit, dass nun auch im Kanton Zug diesbezüglich vorwärtsgemacht wird.