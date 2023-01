Kommentar «Chefsache» Fall Eurochem: Wer nichts zu verbergen hat, braucht keinen Anwalt Der Kanton und damit die Allgemeinheit bezahlt den Anwalt, den Regierungsrat Heinz Tännler engagierte, nachdem er sich im Fall Eurochem kritischen Fragen ausgesetzt sah. Das ist stossend und unnötig. Rahel Hug Drucken Teilen

Was bleibt nach dieser Geschichte? Ein schaler Nachgeschmack. Der Eindruck eines Regierungsrates, der kritischen Fragen lieber ausweicht, als hinzustehen und die Hintergründe seines Tuns zu erklären. Und das Bild eines Gesamtgremiums, das den Medien gerne vorschreiben möchte, welche Fragen diese überhaupt stellen dürfen.

Aus den Antworten auf eine Kleine Anfrage der ALG-Fraktion geht hervor, dass die Zuger Steuerzahlerinnen- und zahler die Kosten für einen Anwalt bezahlen, den der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler ursprünglich privat engagiert hatte. Er tat dies, weil er aufgrund einer Medienanfrage unserer Zeitung eine «tendenziöse Berichterstattung» erwartete, die seinen Ruf – und jenen des Kantons – schädigen könnte.

In die Schlagzeilen war Tännler bekanntlich letzten November geraten, weil er versucht hatte, einen Kontakt zwischen der Zuger Kantonalbank und dem in Zug ansässigen russischen Düngemittelhersteller Eurochem zu vermitteln.

Heikel oder nicht? Darüber herrschen unterschiedliche Meinungen. Während ein FDP-Vertreter gegenüber unserer Zeitung von einem Sturm im Wasserglas sprach, forderte die ALG «komplette Transparenz».

Doch um diese Frage soll es hier nicht gehen. Vielmehr um den Fakt, dass der Finanzdirektor einen Anwalt beizog, um gegen die aus seiner Sicht einseitige Berichterstattung vorzugehen. Das ist stossend. Genauso stossend ist es, dass der Kanton und damit die Allgemeinheit die Kosten für diesen Anwalt berappen muss. Auch wenn es sich nur um einen kleinen Betrag handelt.

Wer nichts zu verbergen hat, kann offen Auskunft geben und braucht dazu in der Regel keinen anwaltschaftlichen Beistand. Auch wenn die Fragen möglicherweise zahlreich sind und unangenehm: Eine Regierungsrätin oder ein Regierungsrat muss öffentliche Kritik in einem gewissen Mass aushalten können. Schicken Behördenmitglieder Anwältinnen oder Anwälte vor und drohen mit rechtlichen Schritten, ist dies in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gerade vertrauensfördernd.