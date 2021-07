Kommentar «Chefsache» Zuger Energiegesetz auf die lange Bank geschoben – ein falsches Zeichen Mitte und Linke haben an der Sitzung vom Donnerstag, 1. Juli, die Abtraktandierung der Beratung des Energiegesetzes durchgedrückt. Und damit nicht nur ihre Klientel enttäuscht. Harry Ziegler Hören Merken Drucken Teilen

Eigentlich wäre die Teilrevision des Zuger Energiegesetzes beratungsreif gewesen. Bis auf wenige Punkte, zu denen noch gewisse Mehrinformationen gewünscht wurden. Das Fehlen dieser weiterführenden Informationen und das Scheitern des eidgenössischen CO 2 -Gesetzes in der Abstimmung vom 13. Juni haben nach Meinung der Mitte und der Linken den Druck zur Behandlung der Vorlage gemindert. Das Parlament könne sich also Zeit lassen und auf die verlangten Informationen warten. Resultat: Mitte und Linke drückten die Abtraktandierung durch.

Das Argument, falls die Teilrevision des Gesetzes im Kantonsrat durchkommt, müsste es in einem oder zwei Jahren wieder geändert werden, eine fadenscheinige Begründung. Gerade von linker Seite und der Mitte, die sich neben anderen Themen auch dem Schutz der Umwelt verschrieben haben. Es hat den Kantonsrat in der Vergangenheit nicht daran gehindert, Gesetze, die er für wichtig hielt, dennoch zu beraten – auch wenn abzusehen war, dass es Änderungen geben würde.

Dass nun gerade die Fraktionen, die sich öffentlich damit inszenieren, für die Umwelt einzustehen, politische Taktik höher gewichten als ihre eigenen Ziele, das ist nichts anderes als falsch und zugleich eine grosse (Ent-)Täuschung der eigenen Klientel. Zudem macht es die ausgezeichnete Arbeit der vorberatenden Kommission zunichte. Baudirektor Florian Weber hat es treffend zusammengefasst: «Seien Sie sich bewusst, dass wir dann wieder bei null beginnen.»