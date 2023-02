Kommentar «Chefsache» Zugs Journalisten auf Fischfang? Wem das Gezerre um das Öffentlichkeitsprinzip nützt Seit Mai 2014 gilt im Kanton Zug das Prinzip der Öffentlichkeit der Verwaltung. Aktuell sehr zum Missfallen der SVP-Fraktion im Kantonsrat. Harry Ziegler Drucken Teilen

Erinnern Sie sich noch an den Artikel in unserer Zeitung, in dem ein Telefonat zwischen einem Regierungsrat und einem Verantwortlichen der Zuger Kantonalbank geschildert wurde? Nicht? Das ist schon in Ordnung. Dafür, dass diese Sache nicht in Vergessenheit gerät, sorgt nämlich die Partei des betroffenen Regierungsrates, die SVP, gleich selber.

Sie, die ein ohnehin zwiespältiges Verhältnis zu Medien und Medienschaffenden im Kanton Zug pflegt, scheint diese nun gehörig an die Kandare nehmen zu wollen. Und zwar so, dass nur über unproblematische, ausgewählte Themen berichtet werden soll. Und das am liebsten nur mit den guten Wörtern.

Um die Medienschaffenden im Kanton zum Funktionieren nach ihrem Gusto zu zwingen, bedient sich die SVP-Fraktion im Kantonsrat zwar legitimer politischer Mittel. Aktuell einer kleinen Anfrage «betreffend den bisherigen Erfahrungen mit dem Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz) des Kantons Zug».

Allerdings will die Fraktion im Kern kaum anderes wissen, als wie viele Medienschaffende Regierung und Verwaltung unter dem seit 2014 geltenden Gesetz abfertigen mussten. Und mutmasst, dass sich wohl bisher weniger der Bürger, die Bürgerin dieses Prinzips der Öffentlichkeit der Verwaltung bediente.

Den Medienleuten wirft der Fraktionschef unterschwellig vor, das Einsichtsrecht in Dokumente der Verwaltung zu missbrauchen, um in umfangreichen Papierhaufen nach möglichem Fehlverhalten von Personen öffentlichen Interesses zu suchen, um dieses dann medial auszuschlachten. Ganz zu schweigen von den Kosten, die verursacht werden, wenn die Medienmeute von der Leine gelassen, auf sogenannten «Fishing expeditions» ihre Angeln auswirft.

Abgesehen vom aparten Bild der Zuger Medienleute in Gummistiefeln mit Kescher, Ölzeug und Angeln bringen solche Expeditionen allerdings genau nichts, weil bei Anfragen spezifiziert werden muss, nach welchem Dokument konkret gesucht wird.

Das Öffentlichkeitsgesetz sei ja eigentlich gar nicht für die Medien geschaffen worden, sondern dafür, «dem ‹einfachen Bürger›, dem Normalo, einen niederschwelligen Zugang zu den ihn direkt betreffenden Informationen zu ermöglichen», schreibt der SVP-Fraktionspräsident in der Anfrage. Damit impliziert er einerseits, Medienschaffende seien keine Bürgerinnen und Bürger, und andererseits ziemlich sicher keine «Normalos».

Nur: Zugang zu amtlichen Dokumenten kann laut Gesetz auf Gesuch hin jede Person unabhängig von Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz verlangen. Somit auch Medienschaffende.

Zugegeben, das Öffentlichkeitsgesetz erleichtert uns Journalistinnen und Journalisten, Transparenz in Sachen Tätigkeit der Behörden herzustellen. Schliesslich, so heisst es dazu bei der Fachstelle Öffentlichkeitsprinzip des Kantons, solle die Tätigkeit der Behörden öffentlich, transparent und nachvollziehbar sein. Und Öffentlichkeit herzustellen, das ist unser Job.

Es muss deshalb auch transparent gemacht werden, dass Berichterstattungen, die aus der Nutzung des Öffentlichkeitsgesetzes resultierten, nicht alleine nur SVP-Magistraten betrafen. Berichtet wurde unter anderem auch über die Direktion des Innern, die unter ALG-, nun FDP-Führung, stand und steht oder die Sicherheitsdirektion, die damals wie heute von der Mitte geleitet wurde und wird.

Wem nützt nun dieses ganze Gezerre um das Öffentlichkeitsprinzip? Am Schluss niemandem. Am wenigsten wohl dem «Normalo», also der Bürgerin oder dem Bürger. Denn hätte die SVP mit ihren Angriffen auf das Öffentlichkeitsprinzip Erfolg, würde nicht nur den Medienschaffenden, sondern auch allen anderen Personen die Nutzung verweigert – nicht zuletzt auch den Wählerinnen und Wählern der SVP.

Dass vielfach jedoch auf irgendeine Art Öffentlichkeit hergestellt wird, zeigt die aktuelle Diskussion um die Weitergabe von Informationen aus dem Bundeshaus. Was, daran sei erinnert, aktuell übrigens eine Lichtgestalt der Linken trifft. Mutmasslich kaum zum Missfallen der Rechtsbürgerlichen.