Kommentar Wenn Zuger Behörden nach der Meisterfeier den EVZ schonen, ist das ein verheerendes Signal Der FC Luzern wird nach seinem Auftritt bei der Cupfeier angezeigt. In Zug nahm die Polizei nicht einmal Ermittlungen gegen den EVZ auf – der sich bei seiner Meisterfeier ebenso auf dem Balkon zeigte. Das wirkt willkürlich. Zoe Gwerder Hören Merken Drucken Teilen

Die EVZ-Meistermannschaft auf dem Balkon der Bossard-Arena. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 7. Mai 2021)

Dieselbe Situation, dasselbe Gesetz, ein anderer Kanton. So passiert bei den Titelfeiern des EV Zug und des FC Luzern. Beide hätten wegen Corona nicht stattfinden dürfen. Dass es in Luzern nun zu Anzeigen – auch gegen den FCL – kommt, in Zug hingegen nicht, wirkt befremdend.

Denn die Gesetzesgrundlage, die Covid-19-Verordnung, gilt für alle Kantone gleich. Zwar ist nachvollziehbar, dass die Zuger Polizei am Abend des Freudentaumels nicht eingriff – auch in Luzern hielten sich die Ordnungshüter im Hintergrund. Dass die Polizei in Zug aber auch im Nachgang untätig blieb und gar nicht erst Ermittlungen aufnahm, wirft mit Blick über die Kantonsgrenze, wo die Luzerner Polizei nach ihren Ermittlungen den FC Luzern anzeigte, Fragen auf.

Nicht nur hätte die Zuger Polizei bei einer Ermittlung abwägen müssen, ob der EVZ, der sich den Fans auf «seinem» Balkon präsentierte, Verantwortung trägt. Auch die Personen, die Pyros abfeuerten, mit denen sie gemäss Polizeiangaben eine Person verletzten, hätten nicht ohne Anzeigen davonkommen dürfen.

Dass ein Zuwiderhandeln gegen die Covid-19-Verordnung nicht von Amtes wegen verfolgt werden muss, darf nicht als Ausrede gelten. Denn hat ein Verstoss gegen Bundesgesetze vor den Augen der Zuger Polizei keine Konsequenzen, ist dies ein verheerendes Signal.