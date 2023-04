Kommentar Einsprachen sind ein gutes Recht, aber nicht immer recht Die Stadt Zug schliesst das Jahr 2022 mit einem Überschuss von knapp 72 Millionen Franken ab. Geld, dass sie gut gebrauchen kann. Marco Morosoli Drucken Teilen

Die städtischen Kassen sind voll. Als wäre die Stadt beim Kanton in die Schule gegangen, gibt es Jahr für Jahr brav ein paar Investitionen hier und weitere dort. In grosse Würfe allerdings wird aktuell nicht investiert. Zum Beispiel, in anstehende Schulbauten wie das Herti-Schulhaus.

Wobei es diverse Hürden zu überwinden gilt: Zuerst ist es die Politik, welche sich einer Sache annimmt, zerredet, blockiert und in die Wiedererwägung geht. Dann kommt es oft zu einer Volksabstimmung. Diese Hürde zu nehmen, das ist mehr oder weniger schwierig. Zuletzt gibt es dann noch als Tüpfchen auf dem i das Baubewilligungs-Verfahren. Meist mit den entsprechenden Einsprachen.

Ein Beispiel: Am 19. Dezember 2021 sagen 6447 Stimmberechtige in der Stadt Zug Ja zu einer Erweiterung der Loreto-Schulanlage. Dagegen waren 384 Stimmende. Investitionsvolumen: 20 Millionen Franken. Eine überwältigende Zustimmung. Mit einem gewichtigen Schönheitsfehler: Auf der potenziellen Baustelle ist es aktuell ruhig. Einsprachen. Diese sind ein gutes Recht, aber nicht immer recht.

Es gibt Menschen, die vergleichen ein Verfahren ohne Einsprache, mit einem Lottosechser. Aktuell liegen 440 Millionen Franken auf der hohen Kante in städtischen Kassen. Geld hätten wir, aber aktuell keine umsetzbaren Bauprojekte.