Kommentar Jodlerfest ohne Patrouille Suisse: Absage ist das einzig Richtige Angesichts des jüngsten Vorfalls in Zug muss die Frage gestellt werden: Braucht es diese Fliegerstaffel wirklich noch? Rahel Hug

Es ist wieder passiert. Über Baar kam es zur Beinahe-Katastrophe bei einem Trainingsflug der Patrouille Suisse. Zur Erinnerung: Im Februar 2017 hat in St. Moritz ein PC-7-Flieger über dem Zielstadion der Ski-WM eine Kamera vom Seil gerissen. Es sind nicht die einzigen Unfälle in der jüngeren Geschichte der Schweizer Kunstflugstaffel.

Der Entscheid der Luftwaffe kam prompt: Der Flugbetrieb der Patrouille Suisse wird sistiert, die Eröffnungsfeier des Eidgenössischen Jodlerfests in Zug findet ohne Flugshow statt.

Das ist das einzig Richtige. Denn der Unfall löst grosses Unbehagen aus. Kaum auszudenken, was alles hätte passieren können über bewohntem Gebiet. Schlimm genug, dass gar ein Flugzeugteil zwischen zwei Firmengebäude stürzte. Die Piloten der betroffenen Jets konnten ihre Maschinen sicher landen. Doch hätten sie nach dem Vorfall wohl kaum mit gutem Gewissen über einer riesigen Menschenmenge fliegen können.

Zudem muss die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher an oberster Stelle stehen. Sie wäre in diesem Fall offensichtlich nicht gewährleistet gewesen. Das Risiko ist schlicht zu gross: Was im Training passiert, kann auch im Ernstfall passieren. Der Unfall zeigt einmal mehr, dass solche Showflüge nicht nur fragwürdig und laut, sondern auch gefährlich sind.

Der Imageschaden ist maximal. So etwas darf sich nicht wiederholen. Und angesichts des jüngsten Vorfalls muss die Frage erlaubt sein: Braucht es diese Fliegerstaffel wirklich noch?