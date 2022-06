Kommentar Verbundenheit zur Garde schwindet Redaktorin Vanessa Varisco über die Beiträge der Zentralschweizer Kantone zum Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan. Vanessa Varisco Drucken Teilen

Mit 130'000 Franken will sich der Kanton Zug am Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan beteiligen. Das entspricht rund einem Franken pro Einwohner. Zürich sicherte 800'000 Franken zu, auch das Luzerner Parlament sprach sich für eine Unterstützung über 400'000 Franken aus. Die Freidenker-Vereinigung Schweiz ergriff aber das Referendum. Nicht überraschend: Sowohl die parlamentarische Debatte in Luzern als auch jene in Zug machten deutlich, eine Unterstützung ist umstritten. Vor allem von linker Seite.

Gegner und Gegnerinnen argumentieren, der Fall sei klar: Die Schweizergarde sei eine Schutztruppe in Diensten des Vatikan. Dieser profitiere vom Ansehen der Garde und habe zu bezahlen. Befürwortende argumentieren, der Schweiz – und damit auch den Kantonen – diene die Schweizergarde als Schaufenster, man präsentiere sich dadurch. Gerade wegen dieses Repräsentationswerts verdienten die Gardisten eine sanierte Unterkunft. An der Dringlichkeit einer neuen Unterkunft zweifelt niemand.

Die Zuger Debatte war weniger eine finanzpolitische – 130'000 Franken oder auch 200'000, wie von der vorberatenden Kommission gefordert, verkraftet der Kanton locker – sondern vielmehr eine ideologische: Welchen Wert hat die 600-jährige Geschichte der Schweizergarde heute noch? Fühlt man sich noch eng verbunden? Wohl nicht mehr vorbehaltlos, sonst wären die Beiträge nicht vielerorts so hart umkämpft.