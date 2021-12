Kommentar Die Zuger Polizei geht etwas gar naiv zu Werke Bei der dritten Coronamassnahmen-Demonstration Anfang Oktober ist die Zuger Polizei vor Ort, aber verpasst oder vergisst es, allfälliges Beweismaterial proaktiv zu sichern. Marco Morosoli Hören Drucken Teilen

Soviel ist gewiss: Die drei Anti-Coronamassnahmen-Demonstrationen im laufenden Jahr in der Stadt Zug sind – glücklicherweise – ohne grosse Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Andere Veranstaltungsorte hatten leider weniger Glück. Wer ihren Namen sucht, der findet Krawallbilder.

Dass es solche Bilder aus Zug nicht gibt, dürfte auch der Verdienst der Zuger Polizei sein. Verstörender ist hingegen, dass alleine auf die Polizeikräfte vor Ort zu vertrauen ist, ob allfällige Äusserungen und Taten die Qualität haben, um strafrechtlich verfolgt zu werden. So können zum Beispiel Referenten erklären, dass der Bundesrat das Kader einer Holding bilde, welche die Schweiz wie eine Firma führe. Es ist auch geradezu naiv darauf zu vertrauen, dass die Reden hinterher noch auf den einschlägigen Seiten greifbar sind. Wer Zweifelhaftes von sich gibt, dürfte sich hüten, seine Reden ins Netz zu stellen. Wieso hier nicht proaktiv gefilmt wurde, wie dies anderswo anscheinend gängige Praxis ist, ist schwer verständlich.

Seltsam ist auch der Aufruf, dass die Bevölkerung konkrete Hinweise zu Rechtsverstössen liefern soll. Finden die Fachkräfte nichts Anstössiges, dann soll es also die Bevölkerung richten. Der Begriff dazu – denunzieren – ist sehr negativ behaftet. Es steht zu vermuten, dass solche Verzeigungen in den meisten Fällen im Sand verlaufen. Wer weiss schon, welche Hassrede gerade noch straflos ist und welche nicht. Selbst die Rechtspraxis – also die Profis – ist sich darüber nicht einig. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Sollte es aber einmal dazu kommen, dann gerät die Zuger Polizei in Erklärungsnot. Selbstverschuldet.