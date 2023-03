Kommentar Vom Stiftungsrat war mehr zu erwarten Redaktorin Kristina Gysi über die neuesten Entwicklungen rund um das Pflegezentrum Baar und dessen ehemalige, stark umstrittene Chefin. Kristina Gysi Drucken Teilen

Gegen die vor rund einem Jahr entlassene, ehemalige Chefin des Pflegezentrums Baar läuft eine Strafuntersuchung. Die Anzeige wurde vom aktuellen Stiftungsrat des Pflegezentrums eingereicht.

Die Ex-Geschäftsführerin stand bereits kurz nach ihrem Stellenantritt 2013 in der Kritik. Mehrfach beanstandete die Baarer Belegschaft ihren offenbar dominanten Führungsstil und ihre restriktive Sparpolitik. Doch der damalige Stiftungsrat hatte kaum ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden – er stellte sich hinter die umstrittene Chefin. Nun, fast zehn Jahre und eine Anzeige später, wirft diese Entscheidung Fragen auf.

Wurden die Anliegen der Belegschaft nicht ernstgenommen? Oder drang gar nicht alles bis zum Stiftungsrat durch, da sich dieser zwar regelmässig mit den Abteilungsleitenden, nicht aber mit den einfachen Angestellten traf? Der damalige Stiftungsrat versteckt sich hinter Mitarbeiterumfragen, die offenbar positiv ausgefallen sind.

Doch scheint genau das eines der Probleme gewesen zu sein: Bürokratisch anmutende Geschäftsumfragen können nicht gleichgesetzt werden mit einem persönlichen Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Verwaltung. Wer sich wirklich für die Anliegen von Angestellten interessiert, fragt nach, hört zu und nimmt das Gesagte ernst.

Auch, dass gespart werden muss, kann ein Argument für vieles sein. In einer Gemeinde aber, die Jahr für Jahr ein sattes Plus in der eigenen Kasse verzeichnet, hinterlassen äusserst fragwürdige Sparmassnahmen, wie sie im Pflegezentrum Baar angeordnet gewesen sein sollen, ein Gefühl der Fassungslosigkeit.