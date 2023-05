Kommentar Schulhausneubau in der Stadt Zug: Achtung vor Zerstückelung Im Gebiet Lüssi soll ein neues Schulhaus auf der grünen Wiese entstehen. Der Stadtrat hat eine gute Lösung gefunden – diese ist aber trügerisch. Harry Ziegler Drucken Teilen

Der Zuger Stadtrat plant im Gebiet Lüssi einen Schulhausneubau. Dieses Schulhaus, in dem ab 2028 sechzehn Klassen – vom Kindergarten bis zur 6. Primarklasse geführt werden sollen – dient der Entlastung der Schulanlage Guthirt. Quartier und Schulhaus platzen aus allen Nähten. Wie der Rest der Stadt übrigens auch.

Dass der Stadtrat in diesem Fall über die Grenze einer bestehenden Schulanlage hinaus gedacht hat, war wohl unvermeidbar. Zumal die Grundeigentümer Hand zu einer Lösung bieten.

Die neue Schulanlage soll auf dem blau gefärbten Gebiet gebaut werden. Visualisierung: PD

So gelungen die Lösung mit dem Schulhausbau auf der grünen Wiese ist, so wenig kann es als Beispiel für künftige Schulraumerweiterungen in der Stadt dienen. Denn einerseits kommen nun nach und nach bestehende Schulhäuser an ihre Grenzen. Andererseits verfügt die Stadt vielfach über keine unmittelbar in der Nähe liegende Landreserve. Deshalb werden die Planungsverantwortlichen nicht darum herumkommen, Erweiterungen bestehender Schulbauten nicht in die Breite, dafür eher in die Höhe zu planen.

Die Bereitstellung des künftig benötigten Schulraums sollte zwingend bei bestehenden Schulbauten erfolgen, denn Land ist knapp und teuer. Zudem werden so kaum Quartiergrenzen verschoben. Was einerseits dem Zusammenhalt förderlich ist, andererseits der Zerstückelung der Quartiere und Schulkreise vorbeugt.