Kommentar Überschuss um Überschuss: Der Kanton Zug hat ein Geldproblem Für 2024 rechnet der Zuger Finanzdirektor mit einem Überschuss von fast 273 Millionen Franken. Zusammen mit den bisherigen und den für die kommenden Jahre prognostizierten Mehreinnahmen wird klar: Der Erfolg wird zum Problem. Harry Ziegler

Die Zahlen sind beeindruckend. Im kommenden Jahr rechnet der Zuger Finanzchef Heinz Tännler mit einem Überschuss von fast 273 Millionen Franken. Was in den Vorjahren jeweils noch für Staunen sorgte, wird mittlerweile schulterzuckend zur Kenntnis genommen, während man zur Tagesordnung übergeht. In den kommenden Jahren dürfte es mit Überschüssen mindestens in dieser Höhe weitergehen.

Diese Überschüsse zeigen aber auch: Der Kanton Zug hat ein Geldproblem. Er hat schlicht zu wenig Projekte und zu viel Geld, um dieses sinnvoll und zum Nutzen der Allgemeinheit auszugeben. Mit Ausnahme zweier (umstrittener ) Tunnels sind praktisch alle Strassen gebaut, alle kantonalen Bauten erstellt und bestens unterhalten, mindestens, was die Finanzierung betrifft. Das bezahlt der Kanton alles aus dem eigenen Sack. Dennoch bleiben Ende Jahr immer wieder substanzielle Überschüsse hängen.

Mit dem im November zur Abstimmung kommenden Steuerpaket werden Familien, Gemeinden und andere Gruppen finanziell teilweise stark entlastet. Die Mittel aus der OECD-Mindeststeuer werden ebenso nutzbringend angelegt. Genügt das? Regierungs- und Kantonsrat, Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, nach Lösungen zu suchen, die Überschüsse grosszügig und sinnvoll der Bevölkerung und den Unternehmen, denen die Mehreinnahmen zu verdanken sind, zurückzugeben. Danach bleibt ziemlich sicher noch genug in der Kasse.