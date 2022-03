Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung: Reto Joller in Schweizer Führungsgremium gewählt In seiner neuen Funktion in Bundesbern engagiert sich Reto Joller als Vertreter der Kantone, insbesondere für Zug, aber auch für die Zentralschweiz, und setzt sich für die Vereinfachung von Prozessen ein.

Reto Joller Bild: PD

Reto Joller, Leiter der Organisation Digital Zug, wurde an der Delegiertenversammlung vom 30. März ins operative Führungsgremium der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) gewählt. Die DVS gestaltet die strategische Steuerung und Koordination der digitalen Transformation von Bund, Kantonen und Gemeinden. In seiner neuen Funktion in Bundesbern engagiert sich Reto Joller als Vertreter der Kantone, insbesondere für Zug, aber auch für die Zentralschweiz, wie es in einer Mitteilung von Digital Zug heisst.

«Ich freue mich sehr, Zug als dynamischen, innovativen und umsetzungsstarken Kanton im wichtigen operativen Führungsgremium der DVS zu vertreten und aktiv an der digitalen Transformation mitzuwirken», wird er zitiert. Das politische Führungsgremium der Digitalen Verwaltung Schweiz besteht aus drei Bundesräten und weiteren Vertreterinnen und Vertretern kantonaler und städtischer Regierungen.

Reto Joller sei «ein Pionier im Digitalbusiness». Er ist seit 1994 in verschiedenen führenden Rollen tätig. Er ist verheiratet und wohnt in Arth im Kanton Schwyz. Seit April 2020 ist der 48-Jährige als Leiter Digital Zug verantwortlich für die Umsetzung der Digitalstrategie im Kanton Zug und vertrat diesen auch in der interkantonalen Fachgruppe E-Government der Schweizerischen Staatsschreiberkonferenz. (rh)