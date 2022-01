Kommentar «Chefsache»: Konkurrenzdenken ist fehl am Platz Rahel Hug über die gemeinsame Strategie der linken Zuger Kantonalparteien für die Wahlen vom Oktober. Rahel Hug Drucken Teilen

Die linken Zuger Kantonalparteien haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Als 2018 die ALG-Regierungsrätin Manuela Weichelt nicht zur Wiederwahl angetreten war, schickten sowohl SP als auch ALG eine Nachfolge ins Rennen. Mit dem Ergebnis, dass sich die beiden Kandidierenden gegenseitig Stimmen abjagten und am Ende gar kein Sitz für die Linke übrig blieb. Ähnliches passierte im Zuger Stadtrat, wo es der SP nicht gelang, den Sitz von Dolfi Müller zu halten.

Das soll sich nicht wiederholen. Die Parteileitungen haben beschlossen, für die Wahlen im Oktober zusammenzuspannen. Die SP wird für den Zuger Stadtrat antreten, die ALG für den Regierungsrat. Mit Tabea Zimmermann, aktuell Präsidentin des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug und Kantonsrätin, schlägt der Vorstand den ALG-Mitgliedern eine Kandidatin mit politischer Erfahrung vor.

Das gemeinsame Vorgehen von SP und ALG macht absolut Sinn. Konkurrenzdenken ist fehl am Platz, wenn es darum geht, in der Kantonsregierung zumindest mit einer linken Stimme vertreten zu sein. Dass die Linke einen Sitz verdient, darüber sind sich wohl viele Zugerinnen und Zuger über das nichtbürgerliche Lager hinaus einig.

Die beiden Parteien haben sich gegenseitig Unterstützung zugesichert. Am Ende sind es aber die Wählerinnen und Wähler, welche die Strategie mittragen müssen. Nur so kann es gelingen, nicht wieder an der bürgerlichen Festung abzuprallen.