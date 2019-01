Kontrolle in Hünenberg: Nur knapp die Hälfte der Velos war korrekt beleuchtet Auf verschiedenen Schulwegen in Hünenberg See wurden Velokontrollen durchgeführt. War die Beleuchtung in Ordnung, gabs ein Geschenk.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler gehen mit dem Kickboard zur Schule. Im Bild die Eichmattstrasse. (Archivbild: Stefan Kaiser (Cham/Hünenberg See, 2. Juni 2014))

Am Dienstagmorgen, 8. Januar 2019, wurden auf den Schulwegen zu den Schulhäusern Kemmatten und Eichmatt in Hünenberg See Velokontrollen durchgeführt. Dabei überprüften Einsatzkräfte der Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Gemeinde Hünenberg die Beleuchtung der Zweiräder. Wenn die Beleuchtung hinten und vorne eingeschaltet war, wurden die Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen Geschenk (Textmarker) der Gemeinde belohnt, wie die Gemeinde Hünenberg meldet.

Viele auf Kickboards unterwegs

Bei 46 kontrollierten Velos gab es 21 Beanstandungen, was nahezu die Hälfte ist. Es zeigt sich, dass Kontrollen wichtig sind und auch die Eltern die Beleuchtung der Velos ihrer Kinder regelmässig überprüfen sollten. Auffallend war die hohe Anzahl Kickboards, welche für den Schulweg benutzt werden. Alleine beim Schulhaus Kemmatten wurden 58 Geräte gezählt. Bei der Kontrolle gab es erfreulicherweise sogar einige «leuchtende» Beispiele, indem die Kinder mit Kickboards eine funktionierende Beleuchtung dabeihatten. Dies obwohl es aktuell keine Vorschrift zur Beleuchtung von Kickboards gibt. «Sehen und gesehen werden», kann aber auch für Kickboard-Fahrerinnen und -Fahrer entscheidend sein. (haz/pd)