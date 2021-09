Kontroverse Der Chilbibesuch – Pflicht oder nicht? Über die heutige Bedeutung dieser Tradition.

Raphael Biermayr

Bild: Stefan Kaiser

Der Hintergrund der Chilbi – sie erinnert an die Einweihung der Kirche im Ort – ist heutzutage wohl den meisten unbekannt. Viele verbinden damit aber Erinnerungen an die eigene Jugend, in der die Chilbi als Ort einzigartiger Erlebnisse dient. Wer freute sich nicht auf das nächste Mal, wenn die Putschiautobahn im Dorf aufgestellt wurde, wovon die Magenbrotschwaden von weither kündeten? Die meisten Chilbis im Kanton Zug finden früh im Herbst statt. In Cham erwarten die Besucher des Märts, wie die Chilbi dort heisst, zusätzliche Reize. Er ist so spät, dass manchmal Schnee fällt. Hände und Füsse mögen jeweils kalt sein, doch mit heissem Herzen angesichts der Sinneseindrücke lässt sich das problemlos aushalten. Und wer dennoch friert, kann sich in einer der Festwagen am «Schächenwasser» wärmen. Dass viele Chilbis auch in diesem Jahr nicht stattfinden, beraubt ganze Generationen im Kanton der Möglichkeit, diese besonderen Erlebnisse zu teilen. Das ist einerseits unendlich schade, hat andererseits aber auch eine tröstliche Seite. Denn eine Chilbi ohne die Freiheit, sich unbeschwert von Stand zu Stand und von Lokalität zu Lokalität treiben lassen zu können, ist keine richtige Chilbi. Das wäre, als wenn man im Putschiauto bremsen würde.

Marco Morosoli

Bild: Stefan Kaiser

Die Chilbi macht derzeit an vielen Orten – auch im Kanton Zug – Pause. Ich hoffe, dass diese schöpferische Pause für eine neue Ausrichtung dieser Festivitäten sorgen könnte. Weg mit all den Bahnen, die den immer grösseren Kick versprechen. Das Leben als sich stetig wiederholender Spannungsbogen ist irre. Solange die Festivitäten in der Kirmeszeit auf dem Boden blieben, war’s nett. Ich denke da an die Bahn, auf der stark gepolsterte Mini-Autos um die Wette ineinander krachen. Da schüttelte es einen durch. In der wilden Fahrt lag noch eine Spur Duell. Wie die Chilbi und das Magenbrot zusammengefunden haben, ist für mich ebenso schleierhaft. Die schwarze Zuckerbombe bringt bei mir das menschliche Organ aus dem Gleichgewicht, das der Süssware den Namen leiht. Dass die Chilbi nicht mehr die Chilbi früherer Tage ist, zeigt sich an der Intensität des Glühweins. Dafür ist der Preis gestiegen. Acht Franken für einen Glühwein im Schaumstoffbecher zu verlangen, das ist dreist. Mit Freunden an der Chilbi einen trinken gehen, ist wenig ratsam. Die Skihüttenmusik dröhnt so laut, als liefe ein Presslufthammer. Weniger Lärm wäre eine Besserung, aber was wollen wir dann miteinander reden, wenn jeder dann doch wieder einsam ins Smartphone schaut.