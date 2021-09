Leserbriefe Kontroverse Haltungen zur 99-Prozent-Initiative Lesermeinungen zur Abstimmung vom 26. September

In der Schweiz erfolgt die Besteuerung nach den Grundsätzen der Gleichmässigkeit sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das ist wichtig und richtig so. Mit der sogenannten 99-Prozent-Initiative wollen die Jungsozialisten das funktionierende System der Schweiz nun radikal ändern.

Die Initianten verlangen, dass bestimmte Einkommensteile in Zukunft unverhältnismässig hoch besteuert werden sollen. Dabei hat es die Juso jedoch längst nicht nur auf die «Superreichen» abgesehen. Besonders hart treffen würde die Initiative auch die KMU sowie viele Familienunternehmen. Gerade inhabergeführte Familienbetriebe, davon gibt es auch in unserer Region zahlreiche, würden unter der steuerlichen Mehrbelastung leiden.

Mit wucherhaften steuerlichen Mehrbelastungen will die Juso das funktionierende Schweizer Steuersystem auf den Kopf stellen. Dadurch schwächt die Initiative nicht nur die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz, sondern setzt auch die Zukunft von tausenden Familienunternehmen aufs Spiel. Aus diesem Grund sage ich Nein zur 99-Prozent-Initiative und bitte Sie, es gleichzutun.

Mariano Giddey, Vorstandsmitglied Jungfreisinnige Kanton Zug, Cham

Betroffen von der 99-Prozent-Initiative wären nicht nur Immobilieneigentümer, KMU und Start-ups. Die neue Steuer trifft weite Teile der Bevölkerung: Privatanleger zahlen künftig Steuern auf den Verkauf ihres Goldvrenelis oder anderer Wertanlagen.

Eigentümer, die ihr Haus oder Wohnung weiterverkaufen, haben ihren Gewinn neu gar zu 150 Prozent zu besteuern. Dies gilt auch für Mietzinseinnahmen. Unsere Pensionskassen und Versicherungen sind Immobilieneigentümer. Für mich ein Unding! Wer käme auf die Idee, seinen Lohn zu 150 Prozent besteuern zu lassen?

Schliesslich sind auch Mieter betroffen. Denn wer annimmt, dass die Eigentümer diese 150 Prozent nicht den Mieter zumindest teilweise weiterbelasten werden, scheint mir etwas blauäugig. Die grössten Liegenschaftsbesitzer sind die Pensionskassen und Versicherungen, welche unsere Renten investieren. Nicht zuletzt werden auch Landwirte respektive Landbesitzer durch die neue Steuer stärker an die Kasse gebeten.

Weil die 99-Prozent-Initiative uns alle betrifft, lege ich ein Nein in die Urne und fordere Sie auf, es mir gleichzutun.

Helene Zimmermann, Kantonsrätin FDP, Rotkreuz

Frauen leisten den grössten Teil der unbezahlten Arbeit – in der Schweiz rund 62 Prozent. Die Folgen: nachteilige Konsequenzen bei der beruflichen Laufbahn und der sozialen Absicherung. Trotz gleicher Bildung und gleichem Kompetenzniveau liegt der Lohn von Frauen tiefer als jener der Männer. Zudem wird jeder Franken versteuert, den wir durch Arbeit verdienen, während der grösste Teil von Kapitaleinkommen wenig oder gar nicht besteuert wird. Das Anliegen der 99-Prozent-Initiative, das Kapitaleinkommen (Dividenden, Mietzinsen, Gewinne aus dem Verkauf von Aktien, et cetera) ab einem Jahresbetrag von 100000Franken 1,5-mal höher zu besteuern als Arbeitseinkommen, ist nur gerecht.

Mit den Mehreinnahmen durch die Initiative könnte es möglich gemacht werden, Kitas günstiger und somit zugänglicher zu machen, um Mütter und Familien finanziell zu entlasten. Denn Geld arbeitet nicht, wir schon! Deshalb werde ich Ja stimmen.

Sarina Schuler, Zug

Die Abstimmung war schon von vornherein überflüssig. «Ehe für alle» ist in meinen Augen absolut nichts Verwerfliches und wird auf Konkubinatsebene bereits praktiziert. Es ist ein weiterer Beweis, dass sich der Mensch einmal mehr nicht vom Tier unterscheidet. Es zeigt, dass wir unsere Überheblichkeit nicht mehr im Griff haben.

Das wiederum schlägt sich auch in der 99-Prozent-Initiative nieder. Diese birgt grosse Steuerrisiken und untergräbt einmal mehr unseren Mittelstand und die Klein-Mittelbetriebe, die bereits jetzt schon die grösste Last an Steuern und Abgaben in allen Bereichen zu tragen haben. Somit stehe ich für ein Ja für eine «Ehe für alle» und ein Nein für die 99-Prozent-Initiative.

Heiri Kuhn, Oberägeri