Kontroverse Hausgemacht oder selbstgemacht? Weihnachtsguetzliteige selber mischen oder kaufen – die einen können’s, die anderen tun’s.

Do-it-yourself-Geschenke zu machen, das liegt mir nicht so. Handwerklich bin ich nicht wirklich begabt, kann weder schön zeichnen noch basteln. Zudem fehlt mir die Kreativität (beim Schreiben ist das glücklicherweise in der Regel anders, sonst wäre ich wohl im falschen Job). Wie kann ich also meinen Liebsten einen Weihnachtsgruss schenken, der trotzdem eine persönliche Note hat? Meine Spezialität: selbstgebackene Guetzli. Denn Kochen und Backen, darin bin ich einigermassen talentiert.

Rahel Hug

Selbstgebacken heisst selbstverständlich auch, dass der Teig nicht aus der Packung kommt. Beim Backen mit Fertigteig würde ich das Schönste vermissen: Nämlich während des Entstehungsprozesses immer wieder ein bisschen Teig zu schnabulieren. Das war schon als Kind für mich das Highlight beim Guetzlen. Manchmal tut es fast ein bisschen weh, die guten Stücke am Schluss in den Ofen zu schieben, denn roh schmecken sie zum Teil fast noch besser. Beim Ausprobieren sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. So habe ich mich letztes Jahr an Baumnuss-Spitzbuben oder Ahornsirup-Sternen mit Nelken versucht. Rückschläge gehören dazu. Die grösste Gefahr: zu trockene Guetzli. Deshalb an dieser Stelle ein Tipp: Immer zwei Minuten weniger lang backen, als es im Rezept steht.

Zugegeben, Baumnuss-Spitzbuben und Ahornsirup-Sterne, das tönt herrlich. Gerne stelle ich mich Kollegin Hug als Vorkosterin der diesjährigen Neukreationen zur Verfügung. Ich verstehe nämlich deutlich mehr vom Geniessen als vom Backen der weihnachtlichen Leckereien. Deshalb – und aus Zeitmangel, wie ich mir einbilde – greife ich jeweils zu den sauber im Carré abgepackten, vorgefertigten Teigstücken aus den Kühlregalen der Grossverteiler.

Cornelia Bisch

Gemeinsam mit der Familie wird bei stimmiger Weihnachtsmusik aus dem Repertoire von Ella Fitzgerald, Duke Ellington und Co. ausgewallt, ausgestochen, dekoriert und gebacken, wodurch sich nach unserem Empfinden die Berechtigung dafür einstellt, die Erzeugnisse als «selbstgemacht» – nicht «hausgemacht», man unterscheide – zu betiteln. Dabei kommt es nicht selten vor, dass einzelne dieser Teigstücke bereits im Vorfeld heimlich verschwinden. Offenbar schmecken auch sie gewissen Familienmitgliedern roh besser als in gebackenem Zustand. Die so entstandenen Guetzli werden jeweils zur Hälfte selbst vertilgt sowie nett verpackt und an Verwandte und Bekannte verschenkt. Beschwert hat sich noch niemand, ob aus Höflichkeit oder weil es tatsächlich nichts zu beanstanden gibt, sei dahin gestellt. Uns jedenfalls schmecken sie.