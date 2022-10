Kontroverse Heugümper essen oder nicht? Das ist hier die Frage Die Suche nach alternativen Nahrungsmitteln ist intensiv. Insekten stellen eine Option dar – diese schmeckt aber nicht allen. Zwei Mitarbeitende tauschen vor dem Welt-Speiseinsekten-Tag am 23. Oktober Argumente für und dagegen aus.

Sina Engl

Ich verstehe nicht, warum man Insekten nicht essen sollte. Wir essen doch auch andere Tiere. Keiner macht sich grosse Gedanken darüber, ein Steak oder Kalbsschnitzel zu essen, aber wenn es Insekten betrifft: grosse Abneigung. Dabei hat die Verwendung von Insekten als Lebensmittel so viele Vorteile!

Zugegeben: Die Vorstellung davon, wie ich mir eine sechsbeinige Heuschrecke in den Mund schiebe, ist nicht gerade verlockend. Aber manchmal muss man seinen Ekel einfach überwinden. Schliesslich essen über zwei Milliarden Menschen auf der Welt regelmässig Insekten. Warum haben wir dann so ein Problem damit?

Man hört immer öfter, dass Speiseinsekten unsere Zukunft sind; die Lösung für den Welthunger und die Umweltkrise zugleich. Ist da was dran? Bestimmt!

Es sprechen verschiedene Punkte dafür, dass ich meinen Rindfleisch-Burger auch mal gegen einen Mehlwurm-Burger eintauschen würde. Erstens, weil Insekten gesund sind. Sie sind nicht nur eine äusserst vielversprechende Proteinquelle, sondern auch reich an Kalzium, Eisen und Zink. Ja, schön und gut, werden die meisten jetzt erwidern. Aber das bietet doch auch mein heiss geliebtes Steak?

Na gut, dann zum zweiten Punkt. Insekten zu essen ist so viel besser für die Umwelt! Das behaupte nicht nur ich, sondern auch diverse Studien. So stösst die Produktion von 100 Gramm Speiseinsekten dreimal weniger CO 2 aus als die Produktion der gleichen Menge Geflügel.

Für alle, denen jetzt noch der Ekelfaktor im Weg steht: Beim Proteinriegel oder Burger-Patty sieht man gar nicht, dass man gerade Insekten isst ...

Marco Morosoli

Ich esse ab und an einen Happen Fleisch. Mir ist durchaus bewusst, dass die Aufzucht von als Fleischlieferanten taugenden Wesen klimaschädlich ist. Daran etwas zu ändern, das ist jedoch hierzulande verpönt und nicht mehrheitsfähig. Diese Wesen geniessen bei uns den Status von heiligen Kühen.

Würde sich die schweizerische Huftierlobby mit dem gleichen Einsatz für den Hochgenuss von gegrillten Heuschrecken und anderen Getier einsetzen, wie für ihre essbaren Zwei- und Vierbeiner, dann sähe unser Speiseplan womöglich ganz anders aus. Seit Kindertagen scheine ich zu wissen, dass sich das Essen von Insekten nicht gehöre. Ich lernte aber in meiner Wachsensphase auch, dass Zwiebeln in den Garten aber nicht zu den Speisen gehören.

Ob mein Ekel aus dieser Lebensphase stammt, kann ich nicht sagen. Die eher konservative Handhabe der Zubereitung von Speisen seitens meiner Eltern haben wohl das ihrige dazu beigetragen. Dies frei nach dem Moto: «Was der Bauern nicht kennt, frisst er nicht.»

Dass Insekten jedweder Art perfekte Proteinlieferanten sind, merkte ich in Thailand. Da gab es Stände, die sechsbeinige Kleinwesen perfekt drapiert feilboten. Gekostet habe ich diese nicht. Ekel siegte schliesslich über Genuss.

Es ist seltsam, dass wir in Europa sehr oft sagen: «In der Not frisst der Teufel Fliegen.» Solche Insekten gibt es in Asien jedoch nicht auf dem Speiseplan. Stände Heugümper statt Fliege, könnte womöglich vieles anders aussehen.