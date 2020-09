Leserbrief Kontroverse Meinungen zu den Kinderabzügen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September

«Wollen Sie die Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) annehmen?», sind wir am 27. September gefragt. Der bisherige Abzug von maximal 10100 Franken pro Jahr liegt für viele Eltern unter den tatsächlichen Kosten. Der neu vorgesehene Abzug von maximal 25000 Franken trägt dem Rechnung und dürfte lediglich etwa 10 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen pro Jahr verursachen. So weit so gut!

Nun kommt aber dazu, dass gleichzeitig der Kinderabzug um 3500 Franken erhöht werden soll. 40 Prozent aller Familien haben Bruttoeinkommen unter 70000 Franken pro Jahr, sie müssen deshalb keine direkte Bundessteuer bezahlen und haben nichts vom erhöhten Kinderabzug. Dagegen werden Eltern mit einem Einkommen von 200000 bis 500000 Franken pro Jahr mit 455 Franken pro Kind und Jahr entlastet. Insgesamt führt das zu Steuerausfällen von rund 370 Millionen Franken pro Jahr. Ist das sinnvoll?

Steuerentlastungen müssen gezielt Probleme angehen und sozial ausgewogen sein. Vordringlich ist, die Benachteiligung von Verheirateten gegenüber Konkubinatspaaren, also die Heiratsstrafe, zu beseitigen. Deshalb Nein zum Etikettenschwindel bei der Vorlage, und vor allem Nein zur einseitigen, unnötigen Begünstigung finanziell Gutsituierter.

Armin Jans, alt Nationalrat, Zug

Weil ich mit Überzeugung gegen die Vorlage der Kinderabzüge bin, wirft Roland Staerkle vom Gewerbeverband mir als Grünliberale vor, nicht liberal zu sein. Wie in meinem Leserbrief geschildert, werden 10 von den 380 Millionen Franken der Vorlage sinnvollerweise für die Vereinbarkeit eingesetzt, während 370 Millionen ohne Nutzen für die Volkswirtschaft ins Nichts verpuffen. Als Liberale bin ich für ein effizientes Steuersystem und deshalb grundsätzlich gegen komplizierte Steuerabzüge und Ausnahmen. Je weniger solche Abzüge, desto weniger Administrationsaufwand entsteht in den Steuerämtern, und durch die grössere Steuerbasis können die Steuersätze für alle gesenkt werden. Klientelpolitik für wenige Gutverdiener mit Kindern zu machen ist überhaupt nicht liberal. Dank der parlamentarischen Initiative, die von Kathrin Bertschy initiiert und von Mitgliedern aller Parteien mitunterzeichnet wurde, können die Abzüge für Kinderdrittbetreuungskosten (die 10 Millionen Franken) auch bei einem Nein bald eingeführt werden. Darum sage ich als Liberale Nein zu der Mogelpackung der Kinderabzüge.

Tabea Estermann, Co-Präsidentin Junge Grünliberale Zug