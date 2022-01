Kontroverse Was nur mit den Fasnachtsferien? Nach den vielen abgesagten Fasnachtsanlässen: Ferien verschieben oder hoffen?

Carmen Rogenmoser Bild: Stefan Kaiser

Dick markiert ist er in meiner Agenda, der Schmudo, genauso wie der Güdelmontag und der Güdeldienstag. Kurz ist sie ja immer, die wunderbare fünfte Jahreszeit. Da müssen die Kräfte gut eingeteilt und der Alltag um die Fasnacht herum organisiert werden. Damit ich ja nichts verpasse, habe ich mir die Fasnachtsferien schon lange im Voraus reservieren lassen.

Die Vorfreude war gross – und weil wir nun schon eine Weile mit der Pandemie leben, vielleicht auch etwas voreilig.

Denn ausser den abgestrichenen Tagen in der Agenda deutet nichts auf die bevorstehende Zeit hin. In der Regel würde ich jetzt schon ein Kribbeln spüren. Doch da ist nichts. Ich habe keinen Gedanken an eine mögliche Verkleidung verschwendet, weiss nicht, wann welcher Ball stattfinden soll.

Die Legoren-Girlanden, die das Dorf schmücken, wehen einsam im Wind. Einzelne Fasnachtsfiguren, die immer mal wieder auftauchen, kommen einem seltsam fehl am Platz vor. Es will sich einfach keine Fasnachtsstimmung einstellen.

Vielleicht lasse ich das Narrentreiben in diesem Jahr ganz aus und arbeite doch lieber, statt extra frei zu nehmen – sonst holt mich das Fasnachtsloch schon am Schmudo und nicht wie gewohnt erst am Aschermittwoch ein.

Zoe Gwerder Bild: Matthias Jurt

So abgedroschen es klingt – so wahr ist es nach wie vor: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dies gilt für mich auch was die Fasnacht 2022 betrifft. Denn meine Hoffnung bleibt bestehen, dass es vielleicht doch so etwas wie eine beinahe normale Fasnacht geben könnte. Dank 2G-plus-Anlässen, dank all jenen, die den grossen Aufwand solcher nicht scheuen und dank viel spontanem Engagement, ohne Erwartung auf Vollständigkeit.

Als aber meine Fasnachtstruppe vor einigen Tagen entschlossen hatte, dass wir uns erst wieder zur GV im Frühling treffen, stand ich, wie Kollegin Rogenmoser, auch vor der Versuchung, meine Ferientage – welche ich natürlich über die Fasnachtstage eingeplant habe – an die Frühlingsferien anzuheften. Denn Fasnachtsferien ohne dass ich mit meinem Verein unterwegs sein kann, machen für mich wenig Sinn.

Doch wie gesagt: die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung, dass meine Vereinsgspändli ihre Ferientage vielleicht wie ich über die Fasnachtstage belassen. Die Hoffnung, dass sich die Lage bis in einem Monat zum Guten wendet, und spontane Aktionen möglich werden. Und die Hoffnung, dass an der Fasnacht 2022 alles irgendwie möglich wird. Entsprechend mag es nicht verwundern, dass meine nächsten Ferien bereits in rund vier Wochen beginnen werden.