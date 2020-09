Leserbrief Kontroversen zur Etter-Biografie «Es scheiden sich die Geister», Ausgabe vom 26. August

Marco Morosoli vermittelt in seinem am 26. August in der «Zuger Zeitung» erschienen Artikel über die Kontroversen zu Thomas Zauggs Etter-Biografie ein einseitiges Bild meiner in der NZZ am 27. März publizierten Rezension. Dies passt vorzüglich zur Einseitigkeit, mit der Zaugg seinen Bundesrat präsentiert. Meine Besprechung hatte als primäre Aufgabe, die Absichten der besagten Biografie vorzustellen. Andererseits habe ich deutlich zu verstehen gegeben, dass Zauggs «entproblematisierende Deutungen» sowie die wolkigen Formulierungen und die Auslassungen in seiner «voluminösen Abhandlung» den Anforderungen wissenschaftlicher Geschichtsschreibung wenig entsprechen.

Georg Kreis, Basel