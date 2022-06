Konzert Die Sängerin Ay Wing tritt im Seeliken auf Die gebürtige Zugerin tritt am 24. Juni, ab 19 Uhr auf.

Die gebürtige Zugerin tritt in ihrer Heimat auf. Bild: PD

Die Singer-Songwriterin Ay Wing ist das «SRF 3 Best Talent» 2022 und überzeugt ihr Publikum mit einzigartigen Lyrics und Charme. Die gebürtige Zugerin findet Ihre Inspiration in Ihrer Heimat am Zugersee. Am 24. Juni ab 19 Uhr zeigt sie ihr Können in der Badi Seeliken in Zug.

Achtung: Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Restaurant Theater Casino Zug statt. Die Veranstalter freuen sich auf ein grosse Publikum.