Leserbrief Kracher sind dekadent und keiner Feier würdig Lesermeinungen zum 1. August

Was sich als Bild anlässlich der 1.-August-Feier in Zug mir darbot, war schauerlich. So grotesk hatte ich es nicht erwartet. Da sassen doch die Geimpften, Getesteten, Genesenen eingepfercht in Reih und Glied. Ausserhalb der mannshohen Absperrung: die Gesunden. Eine für mich absolut verstörende Szenerie. Zugegeben: Der Abdrang war gegenüber dem Andrang nicht zu übersehen. Hüben wie drüben. Ich will die Frage mal offenlassen, warum so viele dieser Feier fern blieben. Man hatte jedenfalls viel mehr erwartet. Das konnte man an den vielen leer gebliebenen Sitzbänken ersehen.

Wie schliesslich der Regen einsetzte und das Häuflein auseinanderstob, trat auch ich den Heimweg an und schwor mir insgeheim, nie wieder am «Tag der Freiheit» dorthin zu gehen. Was für ein absurdes Theater und ich entsann mich einer Szene aus einem Theaterstück Samuel Beckets, wo die drei Darsteller einen Abend lang – jeder in einem Abfalleimer steckend! – sich über ihr elendes Leben unterhalten. Sind wir vielleicht daran, von purer Angst getrieben, den Menschen in die Tonne zu hauen? Und manche schauen zu und nicken den ganzen Irrsinn auch noch ab.

Daniel Wirz, Zug

Einerseits kann ich den Ärger begreifen, wenn gewisse Leser deshalb lieber auf eine Teilnahme verzichten. Nicht begreifen kann ich, dass keine Partei sich gegen die Bevormundung der drittklassierten Bevölkerung einsetzt. Gemeint sind damit die wehrlosen Kranken, Tiere und jene, welche aus anderem Grund nicht entfliehen können, wenn der Raketenkrieg loskracht. Es passt ins Schema, dass zum Beispiel schon vor 20 Jahren Verkehrslärmschutz per Gesetz ratifiziert wurde, aber notorisch ignoriert wird an vielen Orten. Es wäre doch so einfach, Raketen und Böller auf den Schiessplatz zu beschränken, wo die giftigen Abfälle nicht ins Futter der Kühe oder Grundwasser gelangen. Es wäre doch so einfach, Böllerlärm mit Kopfhörern zu konsumieren. Kracher sind meines Erachtens absolut dekadent und keiner Feier würdig. Echt schweizerisch sind doch die Höhenfeuer. Die Knallerei wurde von Chinesen erfunden, sie sind doch eine Beleidigung für uns. Wieso muss jeder für seine Nahrung die Kosten selbst tragen, für die Gebäudeschäden und Unfälle durch Feuerwerk jedoch die anständigen Steuerzahler?

Tony Stocklin, Steinhausen