Kolumne «Die junge Sicht» Kraftfutter statt Fördergelder Übermässiger Fleischkonsum und die Folgen – ein wirtschaftliches und ethisches Problem? Nina Koller, Junge GLP, Zug

Der schweizerische Fleischkonsum hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Pro Kopf wird doppelt so viel Fleisch konsumiert wie noch vor 100 Jahren. Ausserdem ist bis 2050 eine weitere Verdopplung dieser Menge zu erwarten. Dass der entsprechende Flächen- und Ressourcenbedarf diesem Trend nicht gerecht werden kann, ist einleuchtend und etliche staatliche Massnahmen sollen den parallel anfallenden Umweltproblemen entgegenwirken. Trotzdem widerspricht sich der Bund hinsichtlich seiner Subventionierungspolitik.

Sechs Millionen Franken flossen als staatliche Unterstützung in die romantisierenden Werbespots für Schweizer Fleisch. 82 Prozent der Gelder, welche in die Nahrungsmittelproduktion einfliessen, werden bei der Tierproduktion eingesetzt. Damit mehr Fleisch im Inland produziert werden und gleichzeitig noch den schweizerischen Anforderungen entsprechen kann, sind staatliche Fördergelder zwingend nötig. Der Tierbestand soll maximiert und die Preise sollen weiterhin tiefgehalten werden. Entsprechend wird mehr Mastnahrung benötigt, was den Import von ausländischem Kraftfutter ankurbelt. Dies hat zur Folge, dass fast die Hälfte der Nutztiere, welche zwar in der Schweiz gehalten, mit importiertem Futter gemästet werden. Also trägt auch die Kuh aus dem Proviande-Werbespot unter anderem zur Abholzung des Amazonas bei.

Agrarflächen- und Nahrungsknappheiten sind anscheinend ein massgebliches Problem in der Schweizer Landwirtschaft. Die Effizienz könnte allerdings massiv angehoben werden, müsste die Ernte nicht erst den Umweg über die Kuh machen, sondern gelänge direkt auf unseren Teller. Die Herstellung eines Kilogramms Fleisch benötigt nämlich ungefähr zwölf Kilogramm Sojaschrot.

Der Preis von Rindfleisch deckt lediglich einen Drittel der anfallenden Kosten ab. Der grosse Rest wird vom Staat, also vom Steuerzahler, berappt. Beim Kauf von Obst und Gemüse sind hingegen 90 Prozent vom Konsumenten selbst zu tragen. Diese Tatsache ist für tier- und umweltfreundliche Staatsangehörige frustrierend, da sie unter dem Strich gezwungenermassen auch die Schlachtung der Tiere und Zerstörung der Umwelt finanzieren.

Die Fleischproduktion stellt nach wie vor ein wirtschaftliches und ethisches Problem dar. Die schweizerische Steuerpolitik widerspricht jeglichen klimarelevanten Zielsetzungen und spielt mit grosszügiger finanzieller Unterstützung umweltschädlichen Fleischbetrieben in die Karten. Um von dieser Schiene abzukommen, ist ein Umdenken nötig. Unsere Bereitschaft, künftig den gerechten Preis von Schweizer Fleisch selbst zu zahlen, und Bescheidenheit gegenüber dem Fleischkonsum sind wichtige Schritte in eine nachhaltige Zukunft. Unsere Wirtschaft wird entsprechend langfristig stabilisiert und kann sich weiterhin entfalten.