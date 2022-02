Kriminalität Gleitgel, Zahnbürsten und Anti-Aging-Crémes im Wert von 1700 Franken gestohlen: Diebestour endet in Zug Bei einer Fahrzeugkontrolle sind drei rumänische Ladendiebe festgenommen worden. Die beiden Männer und eine Frau hatten zuvor in verschiedenen Geschäften mehrere Dutzend Kosmetik- und Körperpflegeprodukte gestohlen.

Die drei Personen stahlen mehrere Dutzend Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Bild: Zuger Polizei

Am vergangenen Montagnachmittag, 31. Januar, fiel einer Polizeipatrouille an der Poststrasse in der Stadt Zug ein Auto auf, dessen Insassen sich beim Anblick der Einsatzkräfte verdächtig verhielten. Dies schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung. In der Folge wurde das Fahrzeug mit französischen Kontrollschildern angehalten, durchsucht und die drei Personen überprüft.

Im Kofferraum des Autos fanden die Einsatzkräfte mehrere Dutzend Kosmetik- und Körperpflegeprodukte ohne entsprechende Kaufquittungen, wie die Polizei schreibt. Bei den Produkten handelt es sich um Crèmes, Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten, Gleitgel, Haarschneidegeräte sowie Lebensmittel. Die beiden 27- und 30-jährigen Männer und die 24-jährige Frau wurden festgenommen.

Tütenweise Diebesgut. Bild: Zuger Polizei

In der Befragung gaben die drei rumänischen Staatsangehörigen zu, die Produkte in mehreren Verkaufsläden auch ausserhalb des Kantons Zug gestohlen zu haben. Dafür verwendeten sie unter anderem eine extra präparierte Jacke. Der Deliktsbetrag beträgt rund 1700 Franken.

Bei ihrer Diebestour waren die Rumänen mit einem Fahrzeug unterwegs, welches weder über einen Versicherungsschutz noch über eine gültige Immatrikulation verfügt.

Der Schnellrichter der Zuger Staatsanwaltschaft verurteilte die beiden Männer wegen mehrfachen Diebstahls und Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Vom Amt für Migration wurden die Ladendiebe aus der Schweiz weggewiesen und erhielten ein zweijähriges Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein. Für ihre Komplizin hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Die 24-jährige Frau steht im Verdacht, für weitere Ladendiebstähle in mehreren Kantonen verantwortlich zu sein. (pw)