Kriminalität Versuchter Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Zug Zwei Unbekannte haben versucht, in ein Juweliergeschäft in der Zuger Altstadt einzubrechen. Sie flohen ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, 2. Februar, um 20 Uhr, haben zwei unbekannte Personen am Fischmarkt in der Stadt Zug versucht, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Mit einem Hammer schlugen die Täter laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Als dies jedoch misslang und der Alarm losging, flüchteten die beiden Männer zu Fuss und ohne Deliktsgut via Zytturm in Richtung Hotel Ochsen. Dort stiegen sie in ein dunkles Auto und fuhren auf der Ägeristrasse bergwärts davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang den Einbrechern die Flucht.

Die Scheibe des Juweliergeschäfts hat unter den Hammerschlägen gelitten. Bild: Zuger Polizei

Polizei sucht Zeugen

Personen, die zur Tatzeit um 20 Uhr an den erwähnten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zur Täterschaft oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (Telefon 041 728 41 41) in Verbindung zu setzen. Bei den gesuchten Personen handelt es sich um zwei Männer, 20 bis 25 Jahre alt, beide sind zwischen 175 und 185 Zentimeter gross, sie trugen weisse Turnschuhe, eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine Hygienemaske. Das Fluchtfahrzeug ist ein dunkles, älteres Modell, möglicherweise der Marke BMW oder Audi. (haz)