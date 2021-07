Leserbrief Kühltransporte per Bahn – früher gab es eine Lösung «E-Car soll den Transport revolutionieren», «Zuger Zeitung» vom 23. Juli

Am 23. Juli orientierte die «Zuger Zeitung» über die verdienstvollen Bemühungen einer einheimischen Firma, Kühltransporte auf die Schiene zu verlagern. Vor mehr als einem halben Jahrhundert war dieses Problem bereits einmal erfolgreich gelöst. Mitte der 1950er-Jahre faszinierten mich bei den Grosseltern in Erstfeld die eleganten weissen Kühlwagen der Ferrovie dello Stato (FS) mit ihrem roten Band auf halber Höhe zur Kennzeichnung der Trajektfähigkeit nach Sizilien und Sardinien. Um 10.20 Uhr verliessen lange Kühlwagenzüge Erstfeld, mit einer der nur in 12 Exemplaren gebauten Schnellzugslokomotiven Ae 4/6 der SBB bespannt. Über die Südbahn erreichten diese Züge Basel in kürzerer Zeit als die Schnellzüge via Luzern. In den Grenzbahnhöfen bestanden Eisfabriken, die für die Spezialwagen rund einen Meter lange Eisbalken lieferten. Die Kühlwagen benötigten weder Maschinen noch Personal.

Dann verschwanden diese Züge ziemlich plötzlich. Den Grund habe ich nie irgendwo gelesen. Möglicherweise hat die Deutsche Bahn sie viel zu lange in ihren Rangierbahnhöfen stehen gelassen. Acht Kühlwagen der Ferrovie dello Stato verkehren noch auf meiner Modellbahnanlage. Heute gesucht, hatte die Firma Rivarossi in Como sie rechtzeitig, aber nicht lange genug sehr gekonnt fabriziert.

Hans Bosshard, Hünenberg See