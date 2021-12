Kultur Das Baarer Neujahrskonzert wird abgesagt Es wäre der erste kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres gewesen. Nun muss der beliebte Anlass aufgrund der verschärften Coronamassnahmen kurzfristig abgesagt werden.

«Lange hatte der Gemeinderat gehofft, dass er am 1. Januar 2022 im Gemeindesaal mit der Baarer Bevölkerung auf das neue Jahr anstossen kann», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Baar. Diese Hoffnung habe sich nach der Verschärfung der Coronamassnahmen, die der Bundesrat am 17. Dezember verkündet hat und die am 20. Dezember in Kraft treten werden, zerschlagen. Zwar wäre das Konzert der österreichischen Blasmusiker von Federspiel mit Maskenpflicht durchführbar gewesen. Der anschliessende Apéro jedoch hätte nur mit Masken und Sitzpflicht oder einer Testpflicht durchgeführt werden können.

«Der Gemeinderat hat sich angesichts dieser Ausgangslage dafür entschieden, das Neujahrskonzert abzusagen.» Bereits bezahlte Tickets werden zurückerstattet. Die Ticketkäuferinnen und -käufer werden persönlich kontaktiert. (rh)