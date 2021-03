Kultur Intendantin Katrin Kolo verlässt das Theater Casino Zug Katrin Kolo und der Vorstand der Theater- und Musikgesellschaft Zug haben im Einvernehmen entschieden, ihre Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Ihre Nachfolge ist noch nicht bestimmt.

Die bisherige Intendantin des Theater Casino Katrin Kolo.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. August 2020)

(zfo) Die Vorstellungen von Katrin Kolo und dem Vorstand der Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ) über die längerfristige strategische Ausrichtung des Theater Casino Zug decken sich nicht. Dies schreibt die TMGZ am Mittwoch in einer Mitteilung.

Nun sei einvernehmlich entschieden worden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Der Strategieprozess sei aktuell im Gang.

Über die Neuausrichtung des Theater Casino Zug und damit der TMGZ werden die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Diese Neuausrichtung stehe nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Vorstand werde jedoch mit dem Entscheid über den Zeitpunkt einer langfristigen Neubesetzung der Intendanz zuwarten wegen des unsicheren Ausblicks, wie sich die Pandemie entwickeln wird und in welcher Form kulturelle Anlässe in absehbarer Zeit möglich sein werden.

Phil Dankner wird Intendant ad interim bis Ende 2021

Als Intendant ad interim hat die TMGZ Phil Dankner über ein Mandat verpflichten können, das vorerst bis Ende 2021 befristet ist. Er werde dafür sorgen, dass auch für die Saison 2021/2022 im Theater Casino Zug ein attraktives und abwechslungsreiches Programm angeboten werden kann.

Man schätze das Engagement von Karin Kolo sehr und danke ihr herzlich für ihr Wirken in Zug. In der Mitteilung steht weiter: «Katrin Kolo hat die Theater- und Musikgesellschaft (TMGZ) seit ihrem Stellenantritt am 21. Oktober 2019 umsichtig geführt und geprägt. Sie gestaltete die Saison 2020/2021 mit grossem Engagement und persönlichen Impulsen.»