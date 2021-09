Kultur Über 60 Produktionen sind 2021/22 im Theater Casino Zug geplant – kein Covid-Zertifikat nötig Die Genres Klassik, Schauspiel, Tanz, Comedy, Musiktheater, Weltmusik und Kinder- und Jugendtheater sind im Kulturpalast in Zug vertreten. Im Programm finden sich unter anderen international renommierte Schweizer Künstler wie Hazel Brugger, Martin Zimmermann, Christoph Marthaler, Ursus & Nadeschkin und Mummenschanz.

Neben renommierten Künstlern bleibt im Programm des Theater Casino Zug 2021/22 auch Platz für den lokalen Nachwuchs: In der bereits etablierten Reihe «Next Generation Talents» zeigen Konzertsolisten der Musikschule Zug ihr Können. Auch versierte Künstler mit Zuger Wurzeln sind im Programm vertreten: Am 26. September ist der klassische Zuger Konzertabend «Tonkunst Serenade», am 27. März liegt der Fokus von Tonkunst auf «Schwiizer Musig».

Herausragende internationale Gäste, wie das preisgekrönte Salzburger Hagen Quartett, die Kammeroper München, oder die portugiesische Sängerin Cristina Branco runden das am 1. September vorgestellte Programm ab.

Drei aussergewöhnliche Koproduktionen

Gleich drei Mal tritt die Theater- und Musikgesellschaft Zug in dieser Spielzeit auch als Co-Produzentin auf. Das zeitgenössische Musiktheater «Zelle – Wenn es dunkel wird» (20./21. Oktober) ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem LOD muziektheater Gent aus Belgien. «Die britisch-chinesische Komponistin und Regisseurin Jamie Man hat sich zusammen mit dem Schweizer Autor Peter Stamm einem seiner Texte gewidmet und daraus ein beeindruckendes Stück Musiktheater geschaffen», steht in einer Mitteilung der Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ).

Ein weiterer Gast aus Belgien ist die Performancegruppe Needcompany, die mit «Probabilities of Independent Events» bereits in der letzten Saison in Zug sein sollte, allerdings coronabedingt abgesagt werden musste. In dieser Saison wird die Co-Produktion mit dem Tanzfestival Steps realisiert. Die Schweizer Erstaufführung ist am 4. Mai 2022 am Theater Casino Zug zu sehen, bevor die Performance mit Steps auf schweizweite Tournee geht. «Danse Macabre» ist die neuste Kreation des Choreografen und Bühnenkünstlers Martin Zimmermann und bewegt sich zwischen Artistik, Clownerie, Performance und Tanz. Realisiert wurde die Inszenierung als Koproduktion verschiedener internationaler Partner und hatte am 19. August Premiere. Die zweite Station in der Schweiz ist am 30. Oktober und 1. November am Theater Casino Zug.

Neuer regelmässiger Gast am Theater Casino Zug ist die ehemalige TV-Grösse Kurt Aeschbacher, der an ausgewählten Sonntagen zur Matinée mit Überraschungsgästen in den Festsaal lädt.

Kein Covid-Zertifikat nötig

Tickets für Vorstellungen bis Ende November 2021 sind laut Mitteilung der TMGZ bereits im Vorverkauf erhältlich. Alle Vorstellungen von Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 werden am 1. Oktober in den Vorverkauf gegeben. Details finden Sie auf der Website des Hauses.

Sofern es seitens des Bundes keine anderen Bestimmungen gibt, wird die TMGZ laut Mitteilung bei all ihren Veranstaltungen keine Zertifikatspflicht einführen. Es gelten jedoch weiterhin die bisherigen Schutzmassnahmen: Maskenpflicht im ganzen Haus, Abstand halten, Einhalten der Hygienemassnahmen und nur eine Zweidrittelbelegung der Plätze.