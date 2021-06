Zug Kultur via Stream: «punktZug» präsentiert 5. Sendung vom Dach des ehemaligen Kantonsspital-Personalhauses Der Zuger Jazzgitarrist Roberto Bossard wird zusammen mit seinem Sohn ein Konzert geben.

Das Team von «punktZug» bei der letzten Sendung. Bild: PD

(rh) Nur drei Wochen nach der letzten Sendung wird «punktZug» seine 5. Sendung am 24. Juni um 20 Uhr live in die Wohnzimmer der Kulturinteressierten senden. «Es wird nach den Wolken gegriffen, während Lachmöwen auf Augenhöhe kreisen und mit ihrem unverkennbaren Geschrei einen Beitrag zum Sounddesign der Sendung leisten werden», preist der Verein die Veranstaltung in einer Mitteilung an. Das Team von «punktZug» wird sich diesmal auf der Dachterrasse des ehemaligen Personalhauses des ehemaligen Kantonsspitalareals im Süden der Stadt Zug niederlassen und von dort aus die Kolinstadt im Blick haben.

Der Zuger Jazzgitarrist Roberto Bossard wird zusammen mit seinem Sohn Raffaele Bossard zum Konzert aufspielen. Bossard ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Seine Formationen sind bestückt mit Schweizer Top-Acts der Szene. Immer wieder macht er aber auch Projekte mit jungen Musikerinnen und Musikern, die mit ihm auf der Bühne wetteifern. «Als Sohn von Roberto hat Raffaele schon früh mitbekommen, was es heisst, zu grooven». Heute unterstütze er seinen Vater mit dem Kontrabass.

Eine Hebamme und der Tourismuspräsident

Als weitere Gäste werden die Gastgeber die freischaffende Hebamme Simone Rütschi Dysli und Andreas Zgraggen, Präsident von Zug Tourismus, auf dem Dach des Hochhauses begrüssen dürfen. Wie immer wird das Publikum auch diesmal interaktiv via Chat, WhatsApp und SMS am Geschehen teilnehmen können. Mitmachen lohne sich doppelt, schreiben die Veranstalter, denn als Neuerung würden in der kommenden Sendung zwei Gewinnspiele durchgeführt. Der Zugang zum Livestream ist kostenlos und wird über die Website www.punktzug.ch bekannt gegeben. Sämtliche bisher ausgestrahlten Sendungen sind dort ebenfalls abrufbar.

In der vergangenen Sendung vom 3. Juni hiess das Team von «punktZug» im Feuerwehrgebäude der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug als Gäste den Zuger Musiker Mathias Landtwing, sein Ensemble Helveticus und die umtriebigen Herren des Comedy-Duos Lapsus willkommen. Als weiterer Gast berichtete der Zuger Fotograf Andreas Busslinger über seine aktuelle Arbeit. Eines seiner Drohnenbilder war Grundlage für das Gewinnspiel, bei dem Patrick Studer aus Hünenberg das Buch «Zuger Panorama II» gewann.

Seit Mitte Mai gilt der Verein «punktZug» mit seinem Format und Inhalt offiziell als Transformationsprojekt, das durch den Kanton Zug und die Schweizerische Eidgenossenschaft finanziell gefördert wird.