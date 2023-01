Kultur «Wunder von Zug»: Satz&Pfeffer-Lesebühne ist gerettet – dank mehr als 100 Privatpersonen Ein Schuldenberg von 97'000 Franken drohte der Satz&Pfeffer-Lesebühne das Genick zu brechen. Nun aber springen zahlreiche Privatpersonen und Institutionen in die Bresche.

Dürfen sich freuen: Regula Fehr Braun (Präsidentin Verein Liveliteratur), Judith Stadlin (Vizepräsidentin Liveliteratur ) und Michael von Orsouw (Vorstandsmitglied Liveliteratur). Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Nach 15 Jahren blieb bloss ein Schuldenberg von 97’000 Franken: Die Satz&Pfeffer-Lesebühne stand im vergangenen Jahr vor dem Aus. Grund dafür war ein politischer Entscheid: Die Lesebühne im Oswalds Eleven in der Altstadt wurde coronabedingt umgebaut, wobei das Amt für Kultur darauf hingewiesen hatte, dass für solche «Transformationen» Geld aus der Bundes- und Lotteriefondskasse vorgesehen wären. Doch der Regierungsrat lehnte den Antrag letztendlich ab – und die Verantwortlichen der Satz&Pfeffer-Lesebühne blieben alleine auf den Kosten sitzen.

Bereits im Mai soll ein Festival stattfinden

Doch nun gibt es gute Nachrichten. Denn: Mehr als 100 Privatpersonen und vier Institutionen haben kleinere sowie grössere Beiträge beigesteuert, wie der Verein Liveliteratur in einer Mitteilung schreibt. Damit habe man den Schuldenberg abtragen können. Dies sei «das Wunder von Zug», wie Co-Leiterin Judith Stadlin zitiert wird.

So konnten die Rechnungen der lokalen Handwerker in der Zwischenzeit alle bezahlt werden. Dazu beigetragen hätten nicht zuletzt auch die Auktion «Bitzeli Batzeli» oder die Adventsshow «Glitzer, Gläser und Geschichten». «Bewundernswert war der Durchhaltewillen von Judith Stadlin und Michael van Orsouw, der Co-Leitung der Lesebühne», lässt sich Regula Fehr Braun als Präsidentin des Vereins Liveliteratur zitieren. Jetzt könne man wieder vorwärtsschauen.

Schliesslich wartet die Zukunft denn auch mit einigen Highlights auf. So soll im Mai das mehrtägige «Juhee!-Festival» stattfinden, das die Freude und Dankbarkeit für die Unterstützung ausdrücken soll. Fallen wird der Startschuss am 5. Mai mit einer Buchvernissage von Judith Stadlins neuem Buch «Ein Quantum Toast». Am 11. Mai folgt schliesslich eine Lesebühnenshow mit Autorinnen und Autoren aus Berlin und der Schweiz. Der Beginn der ordentlichen Lesebühnen-Staffel ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Bevor es tatsächlich wieder weitergehen kann, wird der Vereinsvorstand aber die Zukunft der Satz&Pfeffer-Lesebühne genauer unter die Lupe nehmen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. So gehe es darum, «einiges Organisatorisches und Finanzielles zu stabilisieren, zu verändern und zu konkretisieren». Dabei gilt gemäss Mitteilung: «Mit der Satz&Pfeffer-Lesebühne und ihren originellen Farbtupfern im Kulturleben der Region ist wieder zu rechnen!» (lga)