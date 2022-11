Kultur Zug Die Satz&Pfeffer-Lesebühne feiert ihr 15-Jahr-Jubiläum im Asyl in Cham Trotz baldiger Schliessung wegen eines Schuldenbergs lässt sich das Satz&Pfeffer-Literaturduo Judith Stadlin und Michael van Orsouw ihre Jubiläumsfeier nicht nehmen.

Michael von Orsouw und Judith Stadlin im neuen Saal nach der Wiedereröffnung der Satz&Pfeffer-Lesebühne nach einer Umgestaltung. Die Vergrösserung bescherte ihnen 97'000 Franken Schulden. Bild: Matthias Jurt (05. Mai 2022)

Trotz widriger Umstände, wegen ihrer baldigen Schliessung, feiert die Satz&Pfeffer-Lesebühne ihren 15. Geburtstag am 11. November im Langhuus auf dem Papierigelände in Cham. «Wir feiern dort im Exil unser schon lange vorbereitetes Jubiläum. Auch die Gemeinde Cham unterstützt den Anlass», heisst es vom Satz&Pfeffer-Literaturduo Judith Stadlin und Michael van Orsouw.

Die Jubiläums-Lesebühne wird bestritten von hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland: Wie beispielsweise dem Bestsellerautor Charles Lewinsky, der bekannt ist durch seine Romane, seine Drehbücher oder das jüngst so erfolgreiche Musical «Oh läck Du mier!» oder der kreativen Autorin und Schauspielerin Judith Stadlin, die in Cham bekannt ist als Autorin mehrerer Chamer Bücher sowie als Verfasserin und Durchführerin der «Chamer Frauengeschichten».

Ebenfalls dabei am Jubiläumsanlass sind der Berliner Lesebühnenautor Heiko Werning, der jede Woche die zwei Berliner Lesebühnen «Die Brauseboys» sowie die «Reformbühne für Heim + Welt» bespielt und der vielseitige Autor und Historiker Michael van Orsouw, der in Cham bekannt ist, weil er schon fast jeden Stein untersucht und beschrieben hat.

«Es hat noch Plätze, aber nicht mehr viele», sagt das Satz&Pfeffer-Literaturduo. Weitere Informationen und Anmeldungen über booking@lesebuehne.ch.