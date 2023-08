Kulturförderung Kanton Zug vergibt zwei Atelierstipendien Der Kanton Zug schreibt das Zuger Atelier in Berlin und das Atelier Flex für Zuger Kunstschaffende aus.

Die Zentralschweizer Kantone schreiben auch dieses Jahr Aufenthalte in den Wohnateliers in New York, Berlin, Wien sowie das Atelier Flex aus, wie die Zuger Direktion für Bildung und Kultur mitteilt. Die Atelierstipendien ermöglichen Begegnung und Austausch mit Kultur- und Kunstschaffenden anderer Länder.

Die Ausschreibung richtet sich an professionelle Kunstschaffende aller Sparten, die seit mindestens zwei Jahren in einem der unten erwähnten Kantone wohnen oder zu einem früheren Zeitpunkt während mindestens zehn Jahren durchgehend ihren Wohnsitz dort hatten.

Für das Jahr 2025 können sich Kunstschaffende aus den Kantonen Schwyz, Nidwalden und Zug für den viermonatigen Aufenthalt in New York bewerben. Das Zentralschweizer Atelier in Berlin steht 2025 für Künstlerinnen und Künstler aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Obwalden für einen je viermonatigen Aufenthalt offen. Neu können sich für das Jahr 2024 Kunstschaffende aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri für einen dreiwöchigen Aufenthalt in Wien bewerben.

Der Kanton Zug schreibt das Zuger Atelier in Berlin und das Atelier Flex für Zuger Kunstschaffende aus. Das Atelier Flex ist ein individuell gestaltbares Reisestipendium, bei welchem Reise, Unterkunft und andere Räumlichkeiten von den Kunstschaffenden selbst zu organisieren sind. Der Reiseantritt ist variabel.

Die Anmeldeformulare, Teilnahmebedingungen und Reglemente können unter www.zg.ch/kultur oder unter www.sz.ch/kultur heruntergeladen werden. Die Bewerbungsfrist läuft bis 29. September 2023. (zvg)