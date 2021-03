Kulturförderung Landis-&-Gyr-Stiftung vergibt ausserordentliche Beiträge im Wert von 300'000 Franken an Kulturschaffende Aufgrund der Pandemie fallen Ensembles und Formationen in den Sparten Musik, Tanz und Theater die Einkommensquellen weg. Die Zuger Stiftung hat nun 23 ausserordentliche Recherche- und Produktionsbeiträge gesprochen.

(sok) Angesichts der Covid-Krise lancierte die Landis-&-Gyr-Stiftung eine ausserordentliche Ausschreibung für Recherche-und Produktionsbeiträge. Weil Auftritte bis auf Weiteres nicht möglich sind, richtete sich diese gezielt an feste, professionelle Ensembles und Formationen in den Bereichen Musik, Theater und Tanz, welche unter normalen Umständen einen beträchtlichen Teil Ihres Einkommens über Auftritte generieren würden, schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung.

Insgesamt hat die Stiftung nun 23 Beiträge im Wert von insgesamt 300'000 Franken gesprochen. Diese gingen an:

Musik

Duo Albin Brun/Kristina Brunner

CasalQuartett

Trio Ambäck

Klavierduo Soós-Haag

Amaryllis Quartett

JazzquartettOM

Mondrian Ensemble

Fischermanns Orchestra

Jazztrio Schnellertollermeier

Schlagzeugensemble DrumSights

Theater

Theatercompany Dennis Schwabenland

Klara Theaterproduktionen

Theaterkollektiv Trickster-p

Theater Marie

Theaterkollektiv ox&öl

Theaterprojekte Aeberli/Grob

Theatergruppe Kolypan

Theatergruppe schön&gut

Theatergruppe Gustavs Schwestern

Tanz