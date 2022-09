Kulturschaffende Zuger Werkjahr und Förderbeiträge 2022 Der Zuger Regierungsrat zeichnet 11 Künstlerinnen und Künstler mit einem Förderbeitrag in der Höhe zwischen 8000 und 13 000 Franken aus. Das Zuger Werkjahr geht an einen Hünenberger Animationsfilmer.

Die öffentliche Preisübergabefeier für die Kulturschaffenden findet am 26. Oktober in der Galvanik statt. Bild: Werner Schelbert

Der Zuger Regierungsrat zeichnet elf Künstlerinnen und Künstler mit einem Förderbeitrag in der Höhe zwischen 8`000 und 13`000 Franken aus. Das mit 50`000 Franken dotierte Zuger Werkjahr geht an den Animationsfilmer Adrian Flury aus Hünenberg. Die öffentliche Preisübergabefeier findet am 26. Oktober um 19 Uhr in der Galvanik in Zug statt.

2022 sind insgesamt einundzwanzig Bewerbungen um einen Förderbeitrag und sechs Bewerbungen um das Zuger Werkjahr eingegangen. Fünf Fachjurys, bestehend aus je drei ausserkantonalen Expertinnen und Experten, haben die Dossiers geprüft und ihre Empfehlungen zuhanden der Kulturkommission und des Regierungsrates abgegeben.

Animationsfilmer Adrian Flury. Bild: PD

Die Förderbeiträge wie auch das Werkjahr werden aus dem Lotteriefonds finanziert. 2022 erhalten elf Zuger Kunstschaffende aus den Bereichen Bildende und Angewandte Kunst, Literatur, Musik und Theater Förderbeiträge des Kantons.

Adrian Flury studierte visuelle Kommunikation, Fachbereich Animation an der Hochschule Luzern für Design und Kunst. Er arbeitete an diversen kurzen und langen Filmen im Bereich Animation, Kameratechnik und Postproduktion mit. Mit dem Werkjahr möchte Adrian Flury ein Konzept für einen neuen Film ausarbeiten. (tn)