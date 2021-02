Kunst Das Neuste aus Giorgio Avantis Atelier Der Zuger Künstler präsentiert seine Arbeiten des Jahres 2020 in einem Katalog.

Katalog-Cover.

Für Peter Georg Studer alias Giorgio Avanti (*1946) war 2020 von reichlich Schaffenskraft erfüllt: Über 100 Gemälde umfasst der nun erschienene Werkkatalog des in Walchwil ansässigen Malers und Schriftstellers mit Luzerner Wurzeln. Einen wesentlichen Teil des Kataloginhaltes machen mittel- bis grossformatige Bergbilder aus, deren Charakteristik insbesondere durch Avantis Verwendung von Farbe geprägt ist: Ungewöhnliche Töne, satt und intensiv, strahlend und kraftvoll, tauchen die Bergkämme und -gipfel in ein in der Alpenmalerei kaum je gesehenes Licht.

In einem Artikel im Münchner Kunstmagazin «Mundus» beschreibt Chefredaktorin Lena Naumann Avantis Bergbilder im Widmungsartikel «Kolorist der Alpen» folgendermassen: «Was Giovanni Segantini mit seinen farbenfrohen und lichtdurchfluteten Hochgebirgslandschaften begonnen hat, führt Giorgio Avanti mit einem durch die Abstraktion geschulten Blick fort: Er übersetzt die Segantini-Stimmung des 19. in die Malerei des 20. Jahrhunderts.»

Neben den Alpengemälden zeigt der Katalog auch weitere Werke aus Avantis Atelier: Karikierendes, Strassenszenen, Porträts, Figürliches ... Der 118-seitige Werkkatalofg 2020 ist für 10 Franken erhältlich bei der Buchhandlung Susanne Giger, St.-Oswalds-Gasse 14 in Zug. Siehe auch www.giorgioavanti.ch.