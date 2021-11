Kunst Die Kunstsammlung der Gemeinde Baar erhält Zuwachs – dank Brigitte Moser Die Künstlerin Brigitte Moser ordnet ihren Nachlass und schenkt der Gemeinde ausgewählte Werke.

Brigitte Moser übergibt einen Teil ihrer Werke der Gemeinde Baar. Gemeindepräsident Walter Lipp durfte die Schenkung in Empfang nehmen. Bild: PD

Brigitte Moser ist nicht nur eine international renommierte Künstlerin und Schmuckmacherin, sondern vor allem auch ein Urgestein der Baarer Kunst- und Kulturszene. Obwohl ihre Aufenthalte in Deutschland, Frankreich und Italien – gekennzeichnet durch intensive Schaffensphasen als Künstlerin, Dozentin oder Kulturschaffende – mit diversen Auszeichnungen dotiert wurden, zog es sie stets zurück in ihre Heimatgemeinde.

In Baar ist Brigitte Moser geboren, aufgewachsen und hat 1971 ihr erstes Atelier an der Marktgasse eröffnet – in jenem Häuschen, das heute im Fellmann-Park steht und als Kunstkiosk das Baarer Kulturleben bereichert. Ein Jahr später nahm sie ihre Tätigkeit als Galeristin auf. Das schmucke Häuschen an der Marktgasse wurde zum Treffpunkt des «who is who» der Zuger Kunst- und Kulturszene, aber auch internationale Künstlerinnen und Künstler waren hier regelmässig anzutreffen.

Kulturelles Engagement für die Gemeinde Baar

Brigitte Moser prägte die Kulturlandschaft Baar aber nicht nur durch ihre Tätigkeit als Goldschmiedin und Galeristin, sondern setzte sich auch aktiv ein: Beispielsweise als langjähriges Mitglied der Kulturkommission sowie als Ausstellungs- und Kultureventveranstalterin. Für ihr Engagement wurde sie im Jahr 2008 mit dem Baarer Kulturpreis ausgezeichnet. Ein Jahr später kehrte sie in ihre Heimatgemeinde zurück, nachdem sie zehn Jahre lang in der Stadt Zug ansässig gewesen war. In der ehemaligen Schreinerei Andermatt an der Dorfstrasse richtete sie ihr Atelier und ihre Galerie ein und trug damit zur Belebung bei. 2019 zog es sie beruflich wieder nach Zug ins Atelier 63 an der Hofstrasse, dafür kehrte sie privat heim. Sie verlegte ihren Wohnsitz von Hünenberg nach Baar.

Zu jedem ihrer Werke kann Brigitte Moser eine Geschichte erzählen. Bild: PD

«Bis heute ist Brigitte Moser ungebremst in ihren Aktivitäten», schreibt die Gemeinde Baar in einer Medienmitteilung. Sie bereitet den Nachlass ihres Schaffens vor und hat unter anderem dem Kunsthaus Zug, aber eben auch ihrer Gemeinde Baar einige ausgewählte Werke geschenkt. «Wir freuen uns sehr», verdankt Gemeindepräsident Walter Lipp das grosszügige Geschenk. «Die Werke zeigen einen Einblick in das vielseitige künstlerische Schaffen von Brigitte Moser.»

Die Kunstsammlung der Gemeinde wird mit 22 Stücken – von Ringen über Armschmuck bis zu Ketten – bereichert. Zu jedem kann die Künstlerin eine spannende Geschichte erzählen. Am 10. November hat Brigitte Moser ihre Schenkung offiziell der Gemeinde Baar übergeben. «Es ist schön, dass die Gemeinde meine Schenkung angenommen hat», wird sie zitiert. «Nun hoffe ich, dass meine und andere Werke aus der Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.» (rh)