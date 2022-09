Kunstrad Die Baarerinnen liegen gut im Rennen um die Tickets für die Weltmeisterschaften Sowohl Alessa Hotz in der Einer-Konkurrenz als auch das Viererteam überzeugen.

Alessa Hotz ist die Schweizer Nummer 1. Bild: Mirina Hotz/PD (Wetzikon, 3. September 2022)

Die Baarerinnen Alessa Hotz als Einzelstarterin sowie die Vierermannschaft mit Flavia Schürmann, Carole Ledergerber, Stefanie Moos und Vanessa Hotz traten am Samstag in Wetzikon an. Dort ging es zum ersten Mal in dieser Saison um die Schweizer Startplätze für die WM.

Alessa Hotz ging als amtierende Schweizer Meisterin als Favoritin auf die Fläche. Trotz eines kleinen Trainingsrückstands vom Frühling war ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Mit einem Handstand auf dem Lenker gestartet, absolvierte sie die restliche Kür ohne grössere Patzer.

Im Finaldurchgang konnte sie ihr komplettes Potenzial aufs Parkett bringen und erreichte eine Bestleistung. Damit führt sie die Qualifikation für die Weltmeisterschaft souverän vor der Schweizer Konkurrenz an.

Uzwil ist nahe dran

Für das Baarer Viererteam ist es das zweite Jahr in erwähnter Konstellation. Die Fahrerinnen zeigten eine ruhige Kür und erreichten eine Bestleistung von 215 Punkten. Im Final bestätigten sie diese Punktzahl.

Der Konkurrenz aus Uzwil lief der zweite Durchgang ebenfalls gut – es zeichnet sich ein spannender Kampf um das begehrte WM-Ticket ab.